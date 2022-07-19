عرض الموسم الثالث من مسرحية «الحفيد» 28 يوليو على المسرح القومي

بعد النجاح الكبير الذي حققه العرض المسرحي «الحفيد» للفنانة لوسي، يستعد أبطال المسرحية للموسم الثالث من المسرحية، والذي من المقرر بداية عرضه يوم 28 من يوليو الجاري على مسرح القومي بالعتبة.

أحداث العرض المسرحي الحفيد

تدور أحداث مسرحية الحفيد حول العادات والتقاليد والمشاكل التي يتعرض لها الأبناء بسبب تلك العادات، في إطار اجتماعي عائلي، وتعتمد المسرحية على رواية الأديب الكبير عبدالحميد جودة السحار، والتي سبق وجرى تقديمها خلال فيلم «الحفيد».

وعرض الموسمين الأول والثاني من المسرحية خلال الفترة الماضية، حيث استمر العرض خلال أيام عيد الأضحى المبارك ما عدا يوم الأربعاء، بسب إجازة المسرح القومي.

أبطال مسرحية الحفيد

يشارك في بطولة مسرحية الحفيد عدد من النجوم على رأسهم الفنانة لوسي، تامر فرج، عابد عناني،عادل عفر، شريهان الشاذلي، محمد مبروك، يوسف المنصور، زينب العبد، رنا خطاب، محمود عبدالرازق، نشوى علي عبدالرحيم، وعبدالباري سعد، ندا عفيفي، وعدد أخر من الفنانين، ديكور حمدي عطية، إضاءة حازم أحمد، ملابس مروة عودة، التعبير الحركي شيرين حجازي، موسيقى كريم عرفة، وإعداد وإخراج يوسف المنصور.

تامر فرج يعتذر عن الموسم الجديد من الحفيد

كان الفنان تامر فرج كشف عن عدم استكماله الموسم الجديد من العرض المسرحي بعد تعرضه لظروف صحية، حيث كتب عبرحسابه على «فيس بوك»: «نظرا لظروفي الصحيّة، مضطر آسفا مكملش لسيزون جديد، لكن المسرحية مستمرة بإذن الله لمواسم كتير جاية، مسرحية الحفيد على المسرح القومي».

أخر أعمال لوسي

يذكر أن آخر أعمال لوسي مشاركتها في مسلسل «انحراف» الذي عرض في السباق الرمضاني الماضي 2022، وهو من بطولة روجينا، أحمد صفوت، سميحة أيوب، أحمد فؤاد سليم، محمد لطفي، وغيرهم من الفنانين، والمسلسل من إخراج سامح عبد العزيز.