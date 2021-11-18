أماكن يمكنك استخراج البطاقة الشخصية منها خلال 24 ساعة فقط.. اعرفها

تعد البطاقة الشخصية من أهم الأشياء التي يحرص المواطنين على استخراجها باستمرار، سواء كان ذلك باستخراج بطاقة لأول مره بمجرد الوصول إلى سن 16 عام، أو باستخراج بدل فاقد منها، أو بتجديد بعض البيانات الخاصة بالمواطن في البطاقة مثل محل الإقامة أو تحديث الحالة الاجتماعية.

وفي كثير من الأحيان يحتاج المواطن إلى استخراج أو تجديد البطاقة خلال 24 ساعة، نظرًا لكونها إثبات الشخصية الذي لا يمكن الاستغناء عنه عند إجراء أي من الطلبات في الجهات الحكومية والخاصة أيضا.

وترصد «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية على مدار 24 ساعة الأماكن التي يمكن استخراج البطاقة الشخصية منها في نفس اليوم، والتي تقرر تشغيلها في عدد من المناطق المميزة بالمراكز التجارية، والتي جاءت كالتالي:

أماكن يمكنك استخراج البطاقة الشخصية منها خلال 24 ساعة

حددت وزارة الداخلية عدد من السجلات المدنية والتي يتم استخراج البطاقة الشخصية منها خلال 24 ساعة بفئة الـ VIP والموجودة داخل المراكز التجارية المختلفة وهي:

- مول ستيي ستارز في مدينة نصر «مراكز القطاع النموذجية داخل المولات التجارية».

- مول مكسيم الموجود في منطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.

- سيتى سنتر «كارفور» في منطقة المعادى بالقاهرة.

- مركز الحمد الموجود في التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.

- مول مصر.

- مول العرب الموجود في مدينة 6 أكتوبر بالجيزة.

- كارفور الموجود في مدخل مدينة الإسكندرية.

- محافظة القاهرة «المجمع الأمني أمام أكاديمية الشرطة - داندي مول بطريق القاهرة/ الإسكندرية الصحراوي».

- عزبة الهجانة في منطقة مدينة نصر بالقاهرة «بقسم شرطة مدينة نصر ثالث».

- منفذ مسجد الشرطة بالقاهرة الجديدة.

- محافظة الإسكندرية «مركز كارفور التجاري».

- محافظة الدقهلية في مجمع الأحوال المدنية.

محافظة الغربية من «محلة زياد»، أو من خلال مركز شرطة سمنود.