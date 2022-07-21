نتيجة الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس في هذا الموعد.. على موقع الوزارة

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن نتيجة الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس في هذا الموعد ستظهر بعد اعتمادها من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك بعد انتهاء امتحانات الدور الأول للثانوية العامة اليوم، بأداء امتحانات مواد الأحياء لشعبة علمي علوم، والاستاتيكا لشعبة علمي رياضة، والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية.

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي، إنه سيتم الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة الدور الأول للعام الدراسي الحالي في نهاية الأسبوع الأول من شهر أغسطس المقبل.

وأشارت وزارة التعليم، إلى أن أولياء الأمور وطلاب الثانوية العامة 2022 يستطيعون الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، بعد اعتمادها رسمياً من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم.

إعلان نتيجة الثانوية العامة على الموقع الرسمي للوزارة

ومن المقرر تحديد أوائل الثانوية العامة 2022 للشعبتين العلمية والأدبية، قبل اعتمادها رسمياً من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بيوم، ثم اعتمادها رسمياً والاتصال بهم لتهنئتهم وإعلانها على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم برقم الجلوس والاسم.

خطوات تسجيل البيانات للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة

ويمكن لطلاب الثانوية العامة الشعبتين العلمية والأدبية تسجيل بياناتهم على هذا الرابط، للتعرف على نتيجة الثانوية العامة 2022 الدور الأول فور إعلانها واعتمادها مباشرة من جانب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وترصد «الوطن» الخطوات التالية لتسجيل البيانات للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2022 للشعبتين العلمية والأدبية، وهي كالتالي:-

- الاسم رباعي.

- رقم الجلوس.

- اختيار الشعبة.

- اختيار المحافظة.

- البريد الإلكتروني.

- رقم التليفون.