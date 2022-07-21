«التعليم» تكشف موعد امتحانات الثانوية العامة 2023.. تبدأ 10 يونيو

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الخريطة الزمنية للعام الدراسي المقبل 2022/2023، ومواعيد امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية نهاية العام الدراسي المقبل.

10 يونيو بدء امتحانات الثانوية العامة 2023

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بدء امتحانات نهاية العام للثانوية العامة 10 يونيو 2023، وفقاً الخريطة الزمنية للعام الدراسي المقبل 2022/2023، وامتحانات الدبلومات الفنية يوم 8 يوليو 2023.

وحددت وزارة التربية والتعليم، تفاصيل الدراسة للعام الدراسي 2022/2023 ومواعيد بدء الفصل الدراسي الأول والثاني وترصدها الوطن خلال السطور التالية:

- يوم 24 سبتمبر 2022، بدء الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2022/2023.

- يوم الخميس 8 يونيو 2023، انتهاء الفصل الدراسي الأول 2022/2023.

- 98 يومًا مدة الدراسة الفعلية للفصل الدراسي الأول.

12 فبراير بدء الفصل الدراسي الثاني

- بدء الفصل الدراسي الثاني يوم 12 فبراير.

- 96 يومًا مدة الدراسة الفعلية للفصل الدراسي الثاني.

- 35 أسبوعًا مدة الدراسة في الفصلين الدراسين.

- تعتبر فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور.

- تعقد الامتحانات الشفوية والعملية قبل الامتحانات النظرية بأسبوع على الأكثر، ويخصص الأسبوع الأخير من خطة توزيع المناهج للمراجعة.