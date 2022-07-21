 الجامعة البريطانية في مصر تكشف عن تفاصيل استقبال طلاب الثانوية العامة

تنظم الجامعة البريطانية في مصر فعاليات اليوم المفتوح «Open Day»، الأحد 31 يوليو الجاري، في تمام الساعة السادسة مساءً، بهدف تعريف طلاب الثانوية العامة على كليات الجامعة البريطانية وأقسامها وتخصصاتها المختلفة، بالإضافة إلى المنح التي تقدمها، وطرق التقديم للالتحاق بها، وذلك بحرم الجامعة البريطانية بمدينة الشروق.

الجامعة البريطانية في مصر 2022

أوضحت الجامعة أن على الراغبين في الحضور من طلاب الثانوية العامة أو أولياء الأمور، التسجيل من خلال الموقع الرسمي للجامعة، وصفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بها، والتعرف على شبكة وسائل الانتقال التي توفرها للراغبين في الحضور، وتحديد نقطة الالتقاء لسهولة الوصول إليها، كما يمكن للطلاب الراغبين سداد الرسوم الإدارية اللازمة للتقديم، على مدار اليوم.

تنسيق الجامعات الخاصة 2022

وتتضمن فعاليات اليوم المفتوح التعرف على كليات الجامعة البريطانية، التي تضم 11 كلية وهي «الهندسة، هندسة الطاقة والبيئة، طب الأسنان، التمريض، القانون، الإعلام والاتصال، الفنون والتصميم، الصيدلة، المعلومات وعلوم الحاسب، الاقتصاد والعلوم السياسية وإدارة الأعمال، الآداب والإنسانيات»، فضلًا عن جولة تعريفية بمباني الجامعة ومعاملها المتعددة، بالإضافة إلى بعض الفقرات الترفيهية والتقاط الصور التذكارية.

يذكر أن الجامعة البريطانية واحدة من أهم وأكبر الجامعات الخاصة في مصر، وتطبق نظام التعليم البريطاني، كما تمنح خريجيها الشهادات الثنائية المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات المصرية ومن الجامعات الأجنبية «London South Bank University & Queen Margret University».

وفي السياق ذاته، تواصل الجامعات الحكومية والخاصة استعداداتها، لاختبارات القدرات 2022 وفقا للضوابط والقواعد التي حددها الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بجانب الاستعداد لأعمال تنسيق القبول للعام الجامعي الجديد 2022-2023.