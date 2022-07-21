آليات تنسيق المعاهد والكليات للدبلومات الفنية 2022.. تعرف على الضوابط

أقر الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبدالغفار، عدد من القواعد الهامة بشأن تنسيق المعاهد والكليات للدبلومات الفنية 2022 وغيرها من الشهادات سواء شهادة الثانوية العامة 2022 او الشهادات المعادلة العربية والأجنبية، أبرزها التأكيد على إلغاء كافة الاستثناءات التي أقرها المجلس سابقا بشأن قبول بعض الفئات من الطلاب بالجامعات الحكومية المصرية وذلك إعلاء لأحكام الدستور والقوانين والمحكمة الإدارية.

موعد تنسيق المعاهد والكليات للدبلومات الفنية 2022

وأكد الأعلى للجامعات في إطار توضيحه قواعد تنسيق الجامعات والتي بينها قواعد تنسيق المعاهد والكليات للدبلومات الفنية 2022، انه يتم تنسيق الطلاب وترشيحهم عن طريق مكتب التنسيق بالنسبة للشهادات، وبالنسبة للمعاهد يتم التنسيق لهم لمرة واحد فقط مع التأكيد على عدم ترشيح من سبق ترشيحه للجامعات الحكومية المصرية، وذلك تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص.

تنسيق الدبلومات الفنية 2022

وكشفت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والأعلى للجامعات، أن موعد تنسيق المعاهد والكليات للدبلومات الفنية 2022 لم يتم تحديده حتى الآن، لافتة إلى أن المرحلة الخاصة بهم ستكون خلال شهر سبتمبر المقبل وذلك بالتزامن مع استمرار تنسيق المرحلة الثالثة للجامعات الحكومية مع الالتزام بكافة الضوابط والقرارات التي أقرها الأعلى للجامعات أبرزها التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا.

وأتاحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رابط موقع التنسيق الإلكتروني تجريبيا تمهيدا للتشغيل الرسمي بفتح باب التسجيل لاختبارات القدرات 2022 وكذلك الاستعداد لتنسيق القبول بالجامعات الحكومية والخاصة المقرر أن تبدأ أعماله بعد الانتهاء من إعلان نتيجة تنسيق القبول بالجامعات 2022.