نتيجة الثانوية العامة ٢٠٢٢.. اعرف الموعد والتفاصيل

يكثر التساؤل بين الناس، عن ميعاد نتيجة الثانوية العامة بكل محافظات الجمهورية، ومتى سيبدأ فعاليات العام الدراسي الجديد، فأيام قليلة وتبدأ مرحلة إعلان نتائج الثانوية العامة 2022، وذلك بعد انتهاء أعمال الامتحانات رسميا بجميع المدارس.

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2022

يستعرض «الوطن» في السياق التالي، الموعد الرسمي لظهور نتيجة الثانوية العامة 2022، وفقا لما ستحدده وزارة التربية والتعليم المصرية بكل المحافظات، وعن الموعد الرسمي أيضًا لنتيجة الثانوية العامة.

وصرح الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بأن موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2022، سيكون في بداية شهر أغسطس المقبل من العام الجاري.

خطوات تسجيل البيانات للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة

كما يمكن لطلاب الثانوية العامة أن يسجلوا بياناتهم على هذا الرابط ، لمعرفة نتيجتهم بالثانوية العامة 2022، للدور الأول فور إعلانها واعتمادها من قبل وزارة التربية والتعليم.

وترصد «الوطن» الخطوات التالية لتسجيل البيانات للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2022 للشعبتين العلمية والأدبية، وهي كالتالي:

- الاسم رباعي.

- رقم الجلوس.

- اختيار الشعبة.

- اختيار المحافظة.

- البريد الإلكتروني.

- رقم التليفون.

الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد المقبل

ومن الجدير بالذكر، أن وزارة التربية والتعليم في مصر، أعلنت اليوم الخميس، مواعيد بدء العام الدراسي الجديد، والخريطة الزمنية في العام الدراسي المقبل، مشيرة إلى أن موعد بداية العام الدراسي الجديد سيبدأ السبت الموافق 24 سبتمبر من عام 2022.