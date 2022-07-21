نتيجة الثانوية العامة 2022.. الموعد ورابط الاستعلام، تعد من أكثر عمليات البحث التي شهدها محرك البحث العالمي «جوجل»، خلال هذه الساعات، حيث يبحث عدد كبير من طلاب وأولياء أمور الثانوية العامة، عن موعد نتيجة الثانوية العامة 2022، ورابط الاستعلام عنها.

نتيجة الثانوية العامة 2022

وذلك تزامنا مع إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022، عقب نهاية امتحانات الثانوية العامة لهذا العام، اليوم الخميس الموافق 21 يوليو الجاري.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، موعد ورابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2022، وفقا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

موعد نتيجة الثانوية العامة 2022

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022، الدور الأول للعام الدراسي الحالي للشعبتين العلمية والإدبية الأسبوع الأول من أغسطس.

حيث سيتم إتاحة النتيجة على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بعد اعتماده مباشرة.

رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2022

يمكن لجميع طلاب الثانوية العامة، أن يستعلموا عن نتيجة الثانوية العامة 2022، من خلال الدخول على هذا الرابط.

ومن ثم يقوم الطالب بتسجيل بيانات الشخصية، والتي تتمثل في: «الاسم الرباعي، رقم الجلوس، اختيار الشعبة، اختيار المحافظة، إدخال البريد الإلكتروني، إدخال رقم الهاتف».

وعقب الانتهاء من ذلك، يتمكن الطالب من الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022، فور اعتمادها من الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والإعلان عنها.

وجدير بالذكر أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أعلن قبل قليل، موعد إعلان امتحانات الدور التاني للثانوية العامة 2022، حيث تبدأ الامتحانات يوم السبت 20 أغسطس 2022، كما أعلن عن موعد تظلمات الثانوية العامة، والإجراءات المتبعة.