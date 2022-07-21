وزير النقل يعزي «جايكا» في وفاة شينزو آبي.. ويبحث التعاون في مترو الأنفاق

التقى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، ياماناكا شينشي، نائب رئيس وكالة التعاون الدولي اليابانية جايكا، لبحث تدعيم التعاون بين الجانبين في مجال مترو الأنفاق.

وفي بداية اللقاء، قدّم وزير النقل بالإنابة عن نفسه وعن كل العاملين بوزارة النقل، التعازي في وفاة رئيس الوزارة الياباني السابق شينزو آبي، الذي وصفه بأنّه كان رجلا محبا للسلام والتنمية ولمصر، مشيرا إلى أنّ مصر أطلقت اسمه قبل ذلك على محور مروري مهم في القاهرة، وهو محور شينزو آبي، تقديرا لدور الراحل في التعاون الكبير مع مصر.

التعاون المصري الياباني

وأكد الوزير عمق العلاقات المصرية اليابانية والتعاون المثمر بين الجانبين في العديد من المجالات، ومنها مجال النقل وخاصة مشروعات مترو الأنفاق، مشيرا إلى تطلعه لاستمرار وزيادة التعاون مع الجانب الياباني نظرا لما تملكه اليابان من خبرات وتكنولوجيا حديثة.

من جانبه، أكد نائب رئيس وكالة التعاون الدولي اليابانية «جايكا»، سعادته الكبيرة بزيارة جمهورية مصر العربية، مشيدا بالتطور الهائل والمشروعات العملاقة التي يتم تنفيذها في مصر في الوقت الحالي، كما أكد سعادته بزيارة وتفقد واستقلال القطار الكهربائي الخفيف LRT من محطة عدلي منصور حتى محطة العبور، وكذلك زيارته إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

مشروع حدائق الأشجار

وناقش الجانبان في الموقف التنفيذي للخط الرابع للمترو، حيث جرى استعراض أعمال الجزء الغربي من الأعمال المدنية للمشروع حدائق الأشجار - المساحة 401 والذي ينفذه اتحاد شركات المقاولون العرب - بتروجيت – كونكورد – حسن علام، وجرى تسليم المحطات من حدائق الأشجار حتى محطة الرماية بكامل المساحة للمقاول، ومن محطة الأهرامات إلى محطة المساحة تسليم جزئي.

خطة زمنية

وجار تنفيذ أعمال الحوائط الجانبية والحوائط الخرسانية للمحطات، وتنفيذ أعمال بلاطة السقف لبعض المحطات وتم التأكيد المتابعة الدقيقة من استشاري المشروع لجميع مراحل التنفيذ ووضع الحلول الفورية لجميع الصعوبات الفنية، ومتابعة دفع معدلات التنفيذ في هذا المشروع الحيوي المهم، والالتزام بالخطة الزمنية المحددة للمشروع.

وشهد اللقاء بحث آخر المستجدات الخاصة بأعمال الجزء الشرقي من الأعمال المدنية للمشروع المساحة - الفسطاط، ومناقشة ما يخص الأعمال الكهروميكانيكة والسكة والورشة، حيث جرى توقيع عقد تنفيذ الأعمال مع اتحاد شركات «ميتسوبيشي أوراسكوم»، ودخل العقد حيز التنفيذ، وجار إنجاز أعمال التصميمات، وبحث آخر المستجدات الخاصة بأعمال الوحدات المتحركة، حيث جرى توقيع عقد تنفيذ الأعمال مع شركة ميتسوبيشى اليابانية لتصنيع وتوريد 23 قطارا للمشروع، وسيتم التوريد خلال 72 شهرا شاملة فترة التشغيل التجريبي، كما سيتم تقديم خدمة الصيانة للقطارات لمدة سنتين تبدأ من تاريخ نهو الأعمال، ودخل العقد حيز التنفيذ في 1942022، وفي ختام الاجتماع تم بحث تقديم الجانب الياباني لمنحة وتمويل لدراسة لمد المرحلة الأولى من المشروع جنوبا لمسافة 4.5 كم سطحيا، ليخدم قطاعات مدينة 6 أكتوبر جنوب طريق الواحات البحرية المنطقة السكنية هناك.

الخط الرابع للمترو

يذكر أنّ المرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو، يبلغ طولها نحو 19 كم وتشتمل على 17 محطة 16 نفقية وواحدة سطحية، وتمتد من المحطة التبادلية «حدائق الأشجار» غرب الطريق الدائري على حدود مدينة 6 أكتوبر، مرورا بالمتحف المصري الكبير، ثم ميدان الرماية، ثم شارع الهرم، حتى محطة الجيزة، ليحقق تبادل الخدمة مع الخط الثاني للمترو، ثم يعبر أسفل النيل إلى محطة الملك الصالح للمترو، ليتقاطع مع الخط الأول للمترو وصولا إلى محطة عمرو بن العاص بمنطقة الفسطاط بمصر القديمة، وتحقق المرحلة الأولى خدمة تبادل الركاب مع الخط الثاني للمترو بمحطة الجيزة ومع الخط الأول للمترو بمحطة الملك الصالح.