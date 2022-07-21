تفاصيل وفاة عاملين صعقا بالكهرباء ببني سويف.. كانا يجففان مياه جوفية

خيم الحزن على أهالي قرية أبو صير الملق، التابعة لمركز الواسطى شمال محافظة بني سويف، بسبب وفاة شابين يعملان في حفر الآبار، صعقًا بالكهرباء، خلال قيامهما بتجفيف مياه جوفية داخل إحدى قرى مركز ببا جنوب المحافظة.

حزن بقرية مناشي أبو صير

واتشحت نساء القرية بالسواد، وسادت حالة من الحزن الشديد التي كست وجوه الجميع، عقب وفاة شابين في مقتبل العمر ذهبا سويا للعمل، قاصدين لقمة العيش لتوفير احتياجات أسرهم للعيش الكريم، ولم يكن في حُسبانهما أنهما سيعودان جثتين هامدتين.

صفحات التواصل الإجتماعي تتحول لسرادق عزاء

ونعى العديد من رواد موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» في محافظة بني سويف وفاة الشابين، حيث تحولت صفحاتهم إلي دفتر عزاء، وقال أحمد رشاد أحد أبناء القرية «إنا لله وانا إليه راجعون، ننعي ببالغ الحزن والأسى خيرة شبابنا صالح ورمضان، شهداء لقمة العيش، كانوا من اكثر الشباب خلقًا وأدبا، لأنزكيهم علي الله، ونحتسبهم عنده من الشهداء».

تفاصيل وفاة شابين صعقا بالكهرباء في بني سويف

وشهدت قرية كفر منصور التابعة لمركز ببا جنوب بني سويف، مساء أمس الأربعاء، واقعة مصرع عاملان بصعق كهربائى، أثناء قيامهما بعمل آبار لتجفيف مياه الصرف داخل القرية، ونقلوا بسيارة إسعاف إلي مستشفي بني سويف التخصصي، في محاولة لإسعافهما ولكنهم فارقوا الحياه فور وصولهم.

وتلقي اللواء طارق مشهور مدير أمن بني سويف مساعد وزير الداخلية إخطارًا من اللواء أسامة جمعة مدير المباحث الجنائية، يفيد بتعرض عاملان لصعق كهربائى خلال قيامهما بحفر آبار لتجفيف المياه الجوفية بقرية تل كفر منصور التابعة لمركز ببا جنوب المحافظة، ونقلوا إلي مستشفي بني سويف التخصصي جثتين هامدتين، وتم التوجيه بسرعة إتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة للوقوف على أسباب الواقعة وظروفها وملابساتها.