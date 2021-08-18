يوم عاشوراء.. 7 أشياء عليك عملها لاغتنام الأجر والثواب

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إنَّ فرض الصيام كان يوم عاشوراء، مشيرًا إلى أنَّه عندما دخل النبي (صل الله عليه وسلم) المدينة ووجد اليهود يصومون ذاك اليوم (سأل ما هذا؟ قالوا: هذا يوم نجى الله فيه موسي. فقال: نحن أولى بموسى منهم. فصامه وأمر أصحابه بصيامه).

فرض صوم عاشوراء

وأضاف مفتي الجمهورية السابق، في بيان نشره عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «ظل يوم عاشوراء فرضًا على المسلمين إلى أنَّ أنزل الله سبحانه وتعالى {شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ} حتى قال: {فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} فأصبح هذا ناسخًا لهذا وظل صوم يوم عاشوراء سنة إلى يوم الدين حتى قال رسول الله (صل الله عليه وسلم): (لو بقيت لقابل لصمت تاسوعاء وعاشوراء)، ولكنه (صل الله عليه وسلم) انتقل إلى الرفيق الأعلى فصار من السنة المرغوب فيها أن نصوم تاسوعاء وعاشوراء».

وأشار الدكتور علي جمعة، إلى أنَّ يوم عاشوراء له 7 وظائف هي: «الصيام لِمَنْ يستطيع، وإن كنت غير قادر على الصيام، ووسعت على الأسرة، فأنت بذلك قد قمت بسنة التوسعة، وعلى ذلك توسع عليَّ السنة كلها. وسئل ﷺ عن صوم يوم عاشوراء؟ فقال: يكفر السنة الماضية».

على جمعة: أجعلوا يوم عاشوراء فرصة للقاء العائلة

وأضاف المفتي السابق، أنَّه من وظائف يوم عاشوراء: «الذكر، والدعاء، وقراءة القرآن أو الاستماع له، وفعل الخير والصدقات، واجتماع الأسرة»، متابعًا «أجعلوا يوم عاشوراء فرصة للقاء العائلة، ووسعوا على عيالكم، واجتمعوا حول مائدة واحدة، حتى نصل الرحم، وحتى نطبق بركة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم».

وأضاف المفتي السابق: «التطوع بالصيام أمر مرغوب فيه ومندوب إليه إذا أردت أن تصل إلى الله بالأنوار فعليك بالصيام؛ فالصيام يجلي النفس، والصيام يقطع الشهوة، والصيام ينور القلب».