أحمد فلوكس بعد إعلانه التوبة: «سامحت كل الناس لأني مش شايف غير ربنا»

«أنا مسامح كل الناس ومش عاوز حاجة من حد».. جملة جاءت في منشور الفنان أحمد فلوكس الذي أعلن من خلاله توبته إلى الله عبر حسابه الرسمي بتطبيق «إنستجرام»، مؤكداً أنه يدعو المولى عز وجل بأن ينير قلوب كل من عرفهم في حياته.

ومن جانبه، قال أحمد فلوكس في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه سامح كل الناس ولا يريد شيئاً من أحد، لأنه لا يرى أحداً سوى الله، مضيفاً: «ممكن كنت بشيل وبتضايق في أوقات سابقة، وأعترف بأن السلوك ده كان خطأ، لأن الإسلام دين تسامح وأخلاق، والتسامح بييجي من تعاملك مع الله، والتيقن من أن لو حد عملك حاجة عمره ما هيعملها غير بمشيئة ربنا سبحانه وتعالى».

أحمد فلوكس: مش بقرأ غير القرآن الكريم

وعن مدى تعمقه في قراءة الكتب الدينية والمراجع، قال: «مش بقرأ غير القرآن الكريم، لأنه واضح وصريح وفيه كل شيء، فهو أعظم كتاب في الكون، وبدعي ربنا أنه ينير به قلوب الناس، عشان يعرفوا أن ربنا سبحانه وتعالى كبير ورحيم، ده غير إن الدين الإسلامى حتى وقتنا ده ما زال معجزاته بتظهر بمرور الوقت، وكل اللي أنا عايز أقوله إني أحاول أتقرب من الله».

ورد أحمد فلوكس على بعض الأقاويل التي أكدت أنه أصبح شيخًا بكلامه وأحاديثه خلال الآونة الأخيرة قائلاً: «نفسي ربنا يرفعني درجة من درجاته وأكون شيخ، لكن نفسي أكون إنسان كويس، لأني ماليش غير ربنا وكلنا مالناش غير ربنا، ودي جملة ماينفعش تتقال كده، ولكن لازم يبقى جواك يقين بيها».

أحمد فلوكس ينفي اعتزاله التمثيل

وكان أحمد فلوكس نفى نبأ اعتزاله التمثيل في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، لقناعته بأن الفن ليس معصية، بحسب قوله، مؤكداً أن كل ما أثير في هذا الشأن يندرج تحت بند الفتن.