فنانون قرروا التوبة والتقرب من الله قبل أحمد فلوكس

صرح الفنان أحمد فلوكس بأنه قرر التوبة إلى الله والابتعاد عن الفن حديث السوشيال ميديا في الساعات القليلة الماضية، حيث قال أنه قرر التوبة إلى الله توبة نصوحة، طالبا من جمهوره أن يثبتها ويدعلها من قلبه.

أحمد فلوكس واعتزال الفن

لم يكن الفنان أحمد فلوكس أول من يعتزل الفن والتمثيل ليتفرغ إلى العبادة فهناك الكثير من الفنانات اعتزلن الفن والغناء في أوج شهرتهم ونجاحهم وارتدوا الحجاب ومنهم من عادت مرة أخرى.

وفي السطور التالية يبرز «الوطن» أشهر الفنانات اللاتي قرروا التوبة إلى الله واعتزلن الفن وارتدين الحجاب.

- اعتزال شمس البارودي وارتدائها النقاب 25 عام

تأتي في المقدمة الفنانة شمس البارودي، زوجة الفنان الكبير حسن يوسف، حيث كان تاريخها مليء بالأعمال الفنية وأدوارها التي تميزت بالإغراء في حقبة السبعينات، ولكن حدث أنه في عام 1984 ذهبت مع والدها لقضاء مناسك العمرة، لتعود من هناك وهي مرتدية الحجاب ومعلنة توبتها واعتزالها العمل الفني، ثم ارتدت النقاب إلى ما يقرب من 25 عاما لتخلعه وتعود إلى ارتداء الحجاب مرة أخرى.

سهير رمزي عن قرار خلعها الحجاب: كانت مرحلة في حياتي وانتهت

الفنانة سهير رمزي تميزت على مدار تاريخها الفني بالأنوثة وأدوار الإغراء الجريئة، حيث قدمت الفنانة نحو 100 عمل يتنوع ما بين السينما والأعمال الدرامية والمسرحيات، ولكنها فاجأت الجمهور بقرار اعتزالها عام 1993 وابتعدت عن الأضواء تماماً إلى ما يقرب من 13 عام، لتقرر العودة للتمثيل مرة أخرى وهي مرتدية الحجاب بدور البطولة مع النجم مصطفى فهمي في مسلسل «حبيب الروح» عام 2006.

وأثار شكل حجاب سهير رمزي الجدل والانتقادات وهو يظهر جزءًا من شعرها، لتقرر سهير رمزي التخلي نهائيًا عن حجابها بعد 25 عاما من ارتدائه وهي تبدي اقتناعها التام.

- اعتزال معبودة الجماهير

أما معبودة الجماهير الفنانة والمطربة شادية التي امتعتنا بأعمالها الفنية الراقية وأغانيها الراسخة في وجداننا على مدار عقود، قد فاجأت جمهورها بقرار اعتزالها عقب مسرحية «ريا وسكينة»، وارتدت الحجاب وتفرغت للعبادة ورعاية الأطفال الأيتام وابتعدت تماما عن الأضواء التي ظلت تسطع تحتها قرابة الـ 50 عاما، لترحل شادية عن عالمنا بعد صراع مع المرض في نوفمبر 2017 عن عمر ناهز 86 عاما.

- اعتزال مُدرسة المشاغبين

في عام 1997 قررت النجمة سهير البابلي ارتداء الحجاب واعتزال الفن تماما جاء ذلك بعد تأثرها بابنتها نيفين، قائلة: «بنتي اتحجبت وأنا لأ، لازم أعمل زيها عشان أرضي ربنا»، لكنها عادت إلى التمثيل وهي مرتدية الحجاب عام 2005 بمسلسل «قلب حبيبة»، لترحل عن عالمنا في نوفمبر عام 2021 عن عمر ناهز 86 عاما.

- تخبطات الفنانة حلا شيحة

بين ارتداء الحجاب وخلعه، الفنانة حلا شيحة من أكثر الفنانات إثارةً للجدل على مواقع التواصل الاجتماعي حول موضوع ارتدائها وخلعها المتكرر للحجاب، حيث عرفت في فيلم «السلم والثعبان»، و«سحر العيون»، و«تايه في أمريكا» ولكن كانت شهرتها الكبيرة فى فيلم «اللمبى» مع النجم محمد سعد والنجمة عبلة كامل والنجم حسن حسنى وفيلمها مع الزعيم عادل أمام «عريس من جهة أمنية» عام 2004.

ارتدت الحجاب عام 2006 وقامت ببطولة فيلم «كامل الأوصاف» مع الراحل عامر منيب والقديرة رجاء الجداوى والنجم حسن حسنى، لتبتعد بعدها نهائيًا عن الأضواء وترتدى النقاب، لتقرر العودة مرة أخرى بعد 11 عاما من الاعتزال بمسلسل «زلزال» من الفنان محمد رمضان، لتتزوج بعد ذلك من الداعية معز مسعود وتقرر الاعتزال مرة أخرى.