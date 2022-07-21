نبيلة عبيد تكشف تفاصيل برنامجها الإذاعي: «هحكي قصة حياتي»

كشفت الفنانة نبيلة عبيد خلال استضافتها ببرنامج «Et بالعربي» تفاصيل برنامجها الإذاعي الجديد.

وقالت نبيلة عبيد: «البرنامج يتضمن قصة حياتي، ومشواري الفني الطويل، وكل الحاجات اللي صادفتني والتضحيات كلها بمنتهى الأمانة سوف أحكيها في الإذاعة».

برنامج نبيلة عبيد الإذاعي

وانتهت الفنانة نبيلة عبيد من تسجيل حلقات برنامجها الإذاعي «مع نبيلة عبيد»، التي انتهت بالفعل من تسجيل عدد من حلقاته، والذي أعلنت عنه الشهر الماضي عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، وقالت: «اسمحوا لي أن أعلن عن خبر فني جديد، هتكونوا أنتوا أول ناس تعرفوه، وأنا وافقت على فكرة لطيفة جداً، لأول مرة في الإذاعة المصرية العريقة، هتكلم فيه عن حاجات فنية كتيرة، وأحكي ذكرياتي في الأفلام اللي قمت ببطولتها، وغيرها من الأعمال الفنية سواء في الإذاعة أو التليفزيون أو المسرح، وكمان ذكرياتي مع كبار النجوم والمهرجانات الفنية الدولية والعربية اللي حضرتها واتكرمت فيها، وممكن مفاجآت كتير هتشاركوني فيها بالأسئلة والاستفسارات اللي هتجيلي منكم».