حزب العدل يرفض تهديد إبراهيم عيسي بالقتل: داعش أعداء الوطن والدين

أعلن معتز الشناوي، المتحدث الرسمي باسم حزب العدل، رفضه التام للغة العنف والتهديد والقتل، ولاسيما لأصحاب الفكر والرأي من الكتاب والإعلاميين، مؤكدًا أن التكفيريين من أعضاء داعش هم أعداء الوطن والدين في كل زمان ومكان.

الحزب يرفض التهديد

وشدد الشناوي: «نرفض جملة وتفصيلًا أي محاولة لوأد أو إرهاب فكر أو علم»، مضيفًا: «تابعنا فى حزب العدل عن كثب -في الآونة الاخيرة- ذلك التهديد الذي أطلقته الجماعة الإرهابية (داعش) في بيان لها باسم (إلجام لئام الإعلام) في حق الإعلامي المصري إبراهيم عيسى مقدم برنامج (مختلف عليه) مهددة إياه برصاصة في القلب».

وتابع: نستذكر هنا رواد التنوير المصري الذين تعرضوا على مر التاريخ لمثل هذه التهديدات، ومنهم من طالته أيادي الغدر مثل فرج فودة ومن كتب له النجاة واستكمال المسيرة أمثال نجيب محفوظ».

رسالة لأجهزة الدولة

ونهيب بأجهزة الدولة في مصرنا الحبيبة ضرورة حماية الكلمة والفكر وحرية التعبير متمثلين في حماية الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، ونؤكد أن دعوتنا وموقفنا ليس مرتبطا بتطابق أو اختلاف آرائنا وأفكارنا مع آراء وأفكار الكاتب لكنها نصرة لحرية الفكر والتعبير، وتطبيقا لمبادئنا الليبرالية».