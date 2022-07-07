رئيس حزب العدل يثمن قرار العفو عن المسجونين بالتزامن مع الحوار الوطني

قال عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل وعضو مجلس النواب، إن القائمة التي خرجت اليوم، بأسماء المعفو عنهم، والقائمة التي خرجت منذ فترة، تعد مؤشرا إيجابيا للغاية، على الطريق لإنهاء ملف الشباب المحبوسين على ذمة قضايا.

أمنيات بعدم وجود لجنة عفو رئاسي في المستقبل

أضاف «إمام»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «ستوديو مصر جديدة»، على فضائية «ETC» مساء اليوم، ويقدمه الإعلامي ضياء رشوان، أنه يتمنى عدم وجود لجنة عفو رئاسي من الأساس، فيما بعض مع الانتهاء بحوار وطني، يصدر تشريعات تنهي ملف مسجونين حرية الرأي والتعبير، موضحا أن هناك تشريعات صدرت في أوقات استثنائية، وظروف خاصة، انتهت في الوقت الحالي والكل يعرف ذلك.

تنظيم القوانين

أوضح رئيس حزب العدل وعضو مجلس النواب، أن لديه تصورات لإعادة تنظيم حبس سجناء حرية والتعبير، وسيعمل على تقديمه في الحوار الوطني الذي يعول عليه الجميع الكثيرين، في ظل دعوة الدولة إلى الحوار مع مختلف الأطراف غير المتورطين في العنف، مع ضرورة مناقشة مدة الحبس الاحتياطي، وكذلك تعريف التهم التي يمكن أن يحبس بها الشخص.