انتداب الطب الشرعي لبيان سبب وفاة طبيبة داخل مصعد بأكتوبر

أمرت جهات التحقيق بنقل جثمان الطبيبة سميرة عزت، الوكيل السابق لمعهد الكبد القومي بالمنوفية، إلى مشرحة زينهم، وانتدبت عناصر الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليها، وإعداد تقرير واف بحالتها يوضح سبب الوفاة، جاء هذا وفق حادث سقوط مصعد بشركة أدوية.

التحفظ على كاميرات المراقبة

كما أمرت بالتحفظ على كاميرات المراقبة الداخلية للمستشفى، تمهيدا لتفريغها والوقوف على ملابسات الواقعة، واستدعت عددا من شهود العيان لسماع أقوالهم حيال حدوث الواقعة، كما أمرت بالقبض على فني المصاعد بالمستشفى، للاستماع لأقواله في تحقيقاتها، والوقوف على أسباب الحادث.

بداية البلاغ

كانت مديرية أمن الجيزة، تلقت بلاغا يفيد بمصرع طبيبة داخل شركة أدوية شهيرة بأكتوبر، لتنتقل قوة أمنية على الفور إلى مكان الحادث، لتبين من المعاينة أن الطبيبة فقدت حياتها نتيجة سقوط مصعد معطل، بعدما أقنعها فني الصيانة بالركوب، إذ سقط المصعد ولقيت مصرعها، فيما أصيب الفني.

ضبط فني الصيانة

وتمكن رجال المباحث في الجيزة من القبض على فني الصيانة، وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حيال وقوع الحادث، ومعرفة إن كان فني المصاعد تعمد قتل المجني عليها أو إصابتها لعلمه بتعطل المصعد، ومع ذلك إصراره على دخول الطبيبة لتلقى حتفها، وموافاة النيابة بالمستجدات، وتتابع جهات التحقيق استمرار التحقيقات في الواقعة.