منسق «حياة كريمة» بالإسماعيلية: مخطط كامل لتطوير قرى 7 مراكز

قال المهندس نبيل عصام، منسق حياة كريمة بالإسماعيلية، إن هناك مخطط كامل لتطوير قرى بـ7 مراكز ضمن مبادرة حياة كريمة، مع التأكيد على التحسين السريع في كل المحافظات، مشيرا إلى إطلاق مبادرة طبية للكشف والعلاج مجانا سواء في العمليات أو الأجهزة التعويضية، مؤكدا حصر أعداد المواطنين الذين يجب توفير أجهزة تعويضية لهم، من أجل شراءها الفترة المقبلة.

رعاية المواطنين

أضاف «عصام» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «المبادرة»، على فضائية «Extra News» مساء اليوم، وتقدمه الإعلامية لما جبريل، أنه سيجر تغطية القرى في المحافظة كل شهر من أجل رعاية المواطنين صحيا، لافتا إلى أن كل قرية تتواجد القافلة بها مرة في الشهر من أجل رعاية الحالة الصحية للجميع، مبينا أن القوافل الطبية، تؤدي الكشف المبدئي فقط، ثم يتم تحويل المرضى إلى مستشفيات الحكومة والجامعة.

التطوع في المبادرة

وأوضح منسق حياة كريمة بالاسماعيلية، أن المتطوعين في المبادرة يساعدون الأشخاص ويتم رعاية من 500 إلى 800 شخص مع كل قافلة وسط تعاون كبير من المتطوعين والأشخاص، مؤكدا أن عدد المتطوعين يصل عددهم إلى 25 فرد في القرية الواحد وهناك زيادة في الأعداد، لافتا إلى أن كل محافظة بها فرع لحياة كريمة بجانب الفرع الرئيسي ويكون بجوار مبنى المحافظة الرئيسي حيث يتم إجراء نشاطات باستمرار واجتماعات لإفادة أكبر عدد من الناس.