وزير السياحة: الحكومة تسمح بالتصوير في الأماكن العامة خلال أيام

قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إن الوزارة خلال اجتماعها بشأن تصاريح التصوير تخاطب المواطنين والأجانب والسائحين الراغبين في الحصول على صور تذكارية بمصر سواء للأهرامات أو النيل أو الأقصر وأسوان ووسط البلد.

وأكد وزير السياحة أن الحكومة المصرية ستصدر قرارًا بإتاحة التصوير خلال أيام بعد الاجتماع الذي تم مع الوزارة لوضع قواعد منظمة للتصوير، ومنع أي محاولات اجتهادية من العاملين بحسن نية في التعامل مع القائم بالتصوير.

اجتماع شامل لمناقشة تصريحات التصوير

وأوضح «العناني» في مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير» مع الإعلامية عزة مصطفى والمذاع على فضائية «صدى البلد»، أنه عقد اجتماعا مع اللجنة المشكلة بقرار رئيس الوزراء بحضور الجهات الأمنية والسيادية ممثلة في وزارتي الدفاع والداخلية والإعلام، لتقريب وجهات النظر وتم التوافق على السماح بالتصوير في كل أنحاء الجمهورية بشأن التصوير الفوتوغرافي للهواة والأجانب والسائحين بدون أي تصريح مسبق طالما لا يستخدم معدات تصوير احترافية ولا يعطل المرور.

قرار التصوير سيكون له مردود إيجابي عند السائحين والهواة

وأشار«العناني» إلى أن تصوير الأماكن السيادية يجب الحصول على تصريح مسبق، متابعا «أنا كنت في دولة أوروبية من أيام وحاولت أصور لكن منعوني لأنها تابعة لجهة سيادية».

وأضاف وزير السياحة والآثار، أن قرار التصوير سيكون له مردود إيجابي عند السائحين والهواة «لا مشكلة في تصوير ميدان التحرير والمسلة وغيرها دون تصريح مسبق ومجانا»، متابعا أنه بالتعاون مع الجهات الرسمية حضر الاجتماعات مصورين هواة للتأكد من مناسبة القرار للجميع وسيصدر القرار التنفيذي خلال أيام.