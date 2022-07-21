قوافل طبية اليوم وغدا ضمن «حياة كريمة» بالتعاون مع الصحة.. اعرف التفاصيل

تعمل المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، على تحسين حياة المواطن المصري في كافة المناطق المختلفة، من خلال تطوير كافة جوانب الحياة المحيطة به، سواء كان جانب تعليمي أو خدمي أو ترفيهي أو صحي، وغيره من الجوانب الحياتية الأخرى، كما تسعى للوصول إلى الأماكن الأكثر احتياجا والقرى والنجوع المختلفة، لاسيما المحافظات الحدودية.

محافظات القوافل الطبية

وفي إطار تطوير حياة المواطن المصري، تطلق المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، عدد 3 قوافل طبية في عدد من المحافظات المختلفة، جاء ذلك بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، من أجل توفير الفحص الطبي والعلاج للمواطنين بالمجان، في التخصصات الطبية المختلفة، سعيا من المؤسسة في تحسين صحة المواطنين الأكثر احتياجا للمساعدة في المناطق المختلفة بالبلاد.

ومن المقرر أن تنطلق القوافل الطبية بداية من اليوم وتستمر إلى الغد، ذلك في عدد من المحافظات التي المحددة، وهي:

1- محافظة البحر الأحمر

2- محافظة الشرقية

3- محافظة الوادي الجديد

التخصصات الطبية

وتشمل القوافل الطبية التي أطلقتها حياة كريمة، عددًا من التخصصات المختلفة التي من شأنها توفير الرعاية الصحية لفئة واسعة من المواطنين بالمحافظات المحددة، فضلا عن نقل الحالات التي تحتاج إلى الرعاية إلى المستشفيات، وتشتمل القوافل الطبية على التخصصات الآتية:

- الباطنة

- النساء والتوليد

- الأنف والأذن

- الأسنان

- الجلدية

- الأطفال

- العظام

- خدمات الأشعة

- خدمات التحاليل

- القلب

- الرمد

- الجراحة

- خدمات تنظيم الأسرة

ترميم منزل أم كلثوم

جدير بالذكر، أن المبادرة الرئيسية «حياة كريمة»، أعلنت عن ترميم منزل الست أم كلثوم، بالتعاون مع المؤسسات المختصة، باعتباره قيمة فنية وثقافية هامه لابد من الاستفادة منها، بهدف الحفاظ على التراث.