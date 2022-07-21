بعد شائعة اعتزالها.. ديانا حداد تروج لكليبها الجديد (فيديو)

تعيش الفنانة ديانا حداد، حالة من النشاط الفني، بعد شائعة اعتزالها الفن مؤخرا، التي تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي الأيام الماضية، إذ واصلت قبل قليل الترويج لآخر ألبوماتها الفنية.

وأعلنت الفنانة ديانا حداد، منذ قليل، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، عن أغنياتها الجديدة، التي تستعد لطرحها تباعا، وهما «مغنجة»، و«وحشني شخص».

سعادة الجماهير

وأنهالت التعليقات من متابعيها، إذ أعربوا عن سعادتهم بعودة الفنانة إلى نشاطها الفني، والرد عمليا على شائعة الاعتزال التي طارتها خلال الفترة السابقة.

ديانا حداد وشائعة اعتزالها الفن

واثارت المطربة اللبنانية ديانا حداد خلال الأيام القليلة الماضية حالة من الجدل حول اعتزالها الفن بعد اعتناقها الإسلام، وحذف جميع صورها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

لترد ديانا حداد على تلك الشائعات من خلال تسجيل صوتي عبر برنامج «Et بالعربي»، قالت فيه «شكرًا لكل من اهتم وسأل عني، جمهوري الغالي لم أعتزل الفن ولكني أعيش مرحلة جديدة في حياتي كلها سلام وهدوء، وأخذت بريك لنفسي بعيدا عن السوشيال ميديا، ولمست مدى حب الناس لي والإعلام والميديا وجمهوري الغالي قد إيه خوفهم عليا، بشكركم على محبتكم، لكل من اطمأن وسأل عني أنا بخير، وأعمل على شغل جديد ورؤية جديدة ومتشوقة لكم كتير».