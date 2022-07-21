زوجة «بايدن» تكشف تفاصيل حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا

قالت زوجة الرئيس الأمريكي جو بايدن، قبل قليل، إنه يعانى من أعراض خفيفة من فيروس كورونا وهو مطمئن بشأن إصابته، وفقا لنبأ عاجل بثته قناة «العربية».

«بايدن» يعاني من أعراض خفيفة

وكان البيت الأبيض، قد أعلن في وقت سابق من اليوم، إصابة الرئيس الأمريكي جو بايدن بفيروس كورونا ومعاناته من أعراض خفيفة، مضيفا أنه سيتبع كل معايير الشفافية بشأن تفاصيل إصابة الرئيس بكورونا وتطورات حالته الصحية.

إصابة بايدن بفيروس كورونا

وأشار البيت الأبيض إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيخضع للعزل بعد إصابته بفيروس كورونا، وسيمارس مهام عمله عن بعد، وفقا لشبكة «سكاي نيوز عربية»