مسئول حياة كريمة بسوهاج: نسعى لتطبيق التأمين الصحي الشامل في 10 سنوات

قال الدكتور أحمد صابر، المشرف على المشروعات الصحية لمبادرة حياة كريمة في سوهاج، إن المبادرة طورت القطاع الصحي في المحافظة، من خلال تجديد 6 مستشفيات، وإعداد 46 مركز طب أسرة، وإنشاء مركزين من الصفر، مبينا أن هناك تنسيق مع جامعة سوهاج عبر القسم الطبي فيها، لرعاية الأشخاص المختلفين.

نشر مشروع التأمين الصحي الشامل في مصر خلال 10 سنوات

أضاف «صابر» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «المبادرة»، على فضائية «Extra News» مساء اليوم، وتقدمه الإعلامية لما جبريل، أن مصر تعمل على نشر مشروع التأمين الصحة الشامل خلال 10 سنوات، مؤكدا أن قطاعات المستشفيات كان متهالك تماما، والإمكانات كانت ضعيفة، لكن حاليا تطورت، مؤكدا أن المستشفيات تعد وتؤهل في سوهاج ومختلف المحافظات، لتناسب التأمين الصحي الشامل الجديد الذي دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي.

التطوير والتأمين الصحي

أوضح منسق حياة كريمة بمحافظة سوهاج، أن التأمين الصحي الجديد، يتطلب وجود أكواد معينة في المستشفيات، مع تحقيق الرقمنة في مختلف القطاعات خاصة الصحة، لافتا إلى أنه سيجر الانتهاء من وضع الخطة الكاملة للرقمنة في وزارة الصحة، للتطبيق عبر مختلف المحافظات، لتسهيل حصول المواطن المصري على الخدمة بشكل يحفظ كرامته وآدميته.

تهيئة المباني الصحية

وأشار منسق حياة كريمة بمحافظة سوهاج، إلى أنه تم تهيئة المباني الخاصة بالمستشفيات في سوهاج لتنفيذ التأمين الصحي الشامل بعد سنوات سابقة كانت الأقاليم مهملة.

وأطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي مبادرة حياة كريمة مطلع عام 2019 لرعاية المواطنين الأكثر احتياجا والقرى الفقيرة.