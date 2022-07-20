«القابضة للمياه» تتابع مشروعات حياة كريمة في الشرقية

ناقش المهندس عامر كمال أبوحلاوة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، خلال اجتماعه مع المهندس عبدالشافي عبدالعزيز، رئيس قطاع التخطيط، والمهندس فتحي بنداري، رئيس قطاع المشروعات والمشرف العام على وحدة متابعة حياة كريمة، ومسؤولي إدارات قطاع التخطيط، استعدادات الشركة لأعمال المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتي تشمل تنفيذ محطات المياه الرئيسية ومحطات معالجة الصرف الصحي، ومد وتدعيم وإحلال ورفع كفاءة المحطات الخاصة بمراكز المرحلة الثانية، التي تشمل مراكز «بلبيس، أبوحماد، ديرب نجم، فاقوس، وأولاد صقر».

متابعة مستمرة لخطط حياة كريمة

وأكد أبوحلاوة، في تصريحات صحفية، أنّ المبادرة الرئاسية حياة كريمة تهدف للارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للقرى الأكثر احتياجا، وتمكينها من الحصول على جميع الخدمات من مياه شرب وصرف صحي آمن، لافتا إلى ضرورة المتابعة المستمرة واليومية لخطط مشروعات المبادرة مع الالتزام بالمواصفات الفنية، ومدى أهمية تكاتف وتلاحم المؤسسات والجهات المعنية بتحقيق الأهداف المرجوة من المبادرة، بما يعود بالنفع على المواطنين، وفقا لرؤية القيادة السياسية، التي تهدف لأن ينعم الجميع بحياة كريمة.

مشروع صرف صحي آمن وسليم

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في الشرقية، متابعة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، معدلات أداء مشروع تجمع قروى صرف صحي قصاصين الأزهار بتكلفة 197 مليون جنيه، لتقديم مشروع صرف صحي آمن وسليم، وحفاظا على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

البرنامج القومي لخدمات الصرف الصحي المستدامة

من جانبه، قال فتحي بنداري، رئيس قطاع المشروعات بالشركة، إنّ المشروع يأتي ضمن البرنامج القومي لخدمات الصرف الصحي المستدامة في المناطق الريفية، والقائم على النتائج (SRSSP)، والممول من البنك الدولي، موضحا أنّ نسب التنفيذ الكلية للمشروع بلغت 100% لخدمة قرى عرب درويش وعزبة صادق وقصاصين الأزهار.

توفير خدمة متكاملة للصرف للقرى المستهدفة بطريقة آمنة

وأكد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، أنّ الهدف من استراتيجية الحكومة، هو توفير خدمة متكاملة للصرف للقرى المستهدفة بطريقة آمنة، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والحفاظ على الصحة العامة والحفاظ على البيئة من التلوث.