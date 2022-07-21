تفاصيل رحلات «الشباب والرياضة» للغردقة ومطروح.. «صيف بأرخص الأسعار»

تنظم وزارة الشباب والرياضة على مدار فصل الصيف والشتاء رحلات مختلفة ضمن برنامج «اعرف بلدك»، لعدد من المحافظات والمدن الساحلية بأسعار مميزة.

وأعلنت وزارة الشباب والرياضة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إطلاق بعض الرحلات لبعض المدن الساحلية خلال الأيام المقبلة.

تفاصيل رحلات الشباب والرياضة

وفيما يلي نعرض تفاصيل رحلات وزارة الشباب والرياضة إلى مدينة مرسى مطروح والإسكندرية والغردقة.

تفاصيل رحلة مرسى مطروح

تنظم وزارة الشباب والرياضة عددًا من الأفواج إلى محافظة مرسى مطروح خلال الفترة من 26 يوليو حتى 31 يوليو لمحافظات القاهرة الكبرى (القاهرة /الجيزة /القليوبية) لعدد 47 شابًا وفتاة.

وعدد 47 شابًا وفتاة من محافظة الغربية خلال الفترة من 31 يوليو حتى 5 أغسطس، ونفس العدد من محافظات الفيوم وبنى سويف.

- مدة الفوج: أربع ليالي بخلاف الذهاب والعودة.

- المرحلة العمرية: من (18 - 40) سنة.

- قيمة الاشتراك: 1000 جنيه من كل مشارك.

- الإقامة والإعاشة في قرية خليج الكاسح.

- الاستقبال على إفطار اليوم الأول والمغادرة عقب العشاء، والوصول للمحافظات صباح اليوم الأخير من الفوج.

كيفية الاشتراك في رحلات الشباب والرياضة

- للاشتراك يمكنك الدخول على هذا الرابط وتسجيل بياناتك الشخصية.

- كما يمكنك التوجه (شخصياً) من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الواحدة ظهراً لمقر مديرية الشباب والرياضة التابع لها، مع إحضار أصل وصورة من بطاقة الرقم القومي وقيمة الاشتراك.

- يكون التجمع الساعة الواحدة صباحاً فجر يوم 26 يوليو من أمام مقر وزارة الشباب والرياضة لمحافظات القاهرة الكبرى، ومن أمام مديريات الشباب والرياضة لباقي المحافظات.

- يشتمل البرنامج السياحي على زيارة شواطئ مرسى مطروح وإجراء جولات حرة.

قواعد عامة في رحلات وزارة الشباب والرياضة

- الأولوية لأسبقية الدفع بمديريات الشباب.

- ممنوع نهائيًا اصطحاب الأطفال أو الأسر أو الحيوانات الأليفة.

- يمنع التبديل نهائيًا أو استرداد المبلغ.

- يمنع التدخين في أماكن الإقامة ووسائل الانتقالات والمزارات السياحية.

- في حالة عدم صحة البيانات أو مخالفة تعليمات هيئة الإشراف يتم مغادرة المشارك فوراً دون استرداد مبلغ الاشتراك.

تفاصيل رحلات الغردقة

ثاني أفواج رحلات «اعرف بلدك» إلى مدينة الغردقة ستكون في الفترة من 31-7-2022 حتى 4-8-2022 من محافظة كفر الشيخ بعدد 47 شابًا وفتاة، ونفس العدد من أبناء محافظة الإسكندرية خلال الفترة من 7-8-2022 حتى 11 من الشهر نفسه.

- البرنامج السياحي يشمل زيارة السوق القديم والممشى وجولات حرة ضمن برنامج الرحلة.

تفاصيل رحلات الإسكندرية

كما أعلنت الوزارة عن انطلاق أولى رحلات قطار «Upper Egypt Train» إلى الإسكندرية ضمن سلسة رحلات «اعرف بلدك» خلال الفترة من 21 حتى 26 يوليو الجاري لشباب محافظات الصعيد، وتكون الإقامة في المدينة الشبابية بأبو قير بالإسكندرية، ويتضمن تنفيذ جولات سياحية للتعرف على معالم الإسكندرية.