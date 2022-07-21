كيروش يوجه رسالة للكرة المصرية ويعلن عدم حضوره حفل جوائز الأفضل

حرص البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني السابق لمنتخب مصر، على توجيه رسالة خاصة للاتحاد المصري لكرة القدم، ولاعبي الفراعنة، قبل حفل توزيع جوائز الأفضل في القارة الأفريقية لعام 2022، والمقرر إقامته، مساء اليوم الخميس، بالعاصمة المغربية «الرباط».

رسالة كيروش

وعلق كيروش عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «شكراً جزيلاً للاعبين وطاقم العمل وأمة كرة القدم المصرية بأكملها، شكرا لك الرئيس أحمد على هذه الفرصة، الآن كان شرفًا كبيرًا أن أترشح لجائزة كاف لأفضل مدرب في العام 2022».

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