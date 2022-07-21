موعد ومكان جنازة والدة الفنانة نهلة سلامة

أعلنت شقيقة الفنانة نهلة سلامة، موعد مكان جنازة وعزاء والدتهما، التي وافتها المنية، منذ قليل، حسبما أعلنت الفنانة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

شقيقة نهلة سلامة تكشف موعد ومكان عزاء وجنازة والدتهما

وكتبت شقيقة نهلة سلامة عبرصفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلة: «إنا لله وإنا إليه راجعون، توفت إلى رحمة الله أمي العزيزة الحاجة نوال مرسي حسن، صلاة الجنازه غدا عقب صلاة الجمعة في جامع مصطفى محمود جامعة الدول المهندسين، عزاء المغفور لها في بيتها 3 شارع الحجاز جامعة الدول، نسألكم الدعاء لها بالرحمة والمغفرة».

كما وجهت الدعاء لوالدتها: «اللهم ارحم أمي واغفر لها واجعل قبرها روضة من رياض الجنة، اللهم أنر لأمي قبرها واجعله فسيحا مد بصرها، ووسع مدخلها، وآنس وحشتها يا الله، يا عفو يا غفار».

أخر مشاركة فنية للفنانة نهلة سلامة

كانت نهلة سلامة، شاركت مؤخرا فى مسلسل «نقل عام»، الذي عرض مؤخرا، والتي كانت تدور أحداثه حول يعمل أحمد الشربيني سائقا بهيئة النقل العام، له من الأبناء 6 باختلاف أعمارهم، يقيم المتزوجون منهم معه ويشكلون عبئا إضافيا، بخلاف المشكلات والديون التي لا تنتهي، وظهور ابنتيه من زواجه الأول بعد 30 عاما، ومرض أخيه وتسلط زوجته وضغوط والدته، ما يدفعه للتورط في عملية تهريب كبرى ليسدد ديونه، فتتصاعد الأحداث.

شارك في بطولته محمود حميدة، وسوسن بدر، وسميحة أيوب، ومحمد محمود عبد العزيز، وميريهان حسين، وريم البارودي، ونهلة سلامة، ومحسن محيي الدين، ونور خالد النبوي، وهاجر الشرنوبي، وهايدي رفعت، وأميرة أديب، وأحمد بدير، والطفل آدم النحاس، وآخرين، وهو من تأليف وليد خيري، وإخراج عادل أديب، وإنتاج مجموعة فنون مصر لريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.