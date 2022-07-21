إصابة 9 أشخاص في انقلاب سيارة على طريق العلمين وادي النطرون

أصيب 9 أشخاص بإصابات متفرقة إثر وقوع حادث، منذ قليل، نتيجة انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي «العلمين - وادي النطرون»، بنطاق محافظة مطروح، وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وجرى نقل المصابين إلى أقرب مستشفى، وتقديم الإسعافات الأولية، وأخطرت شرطة النجدة اللواء هشام أبو النصر، مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح، بالحادث.

أسماء وحالات حادث طريق العلمين

واستقبل مستشفى العلمين التخصصي، مساء اليوم الخميس، جميع المصابين في حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق وادي النطرون، وهم:

- رضا شعبان عبدالواحد، 38 سنة، مصاباً بكدمة في العين اليمنى.

- مالك رضا شعبان، 8 سنوات، اشتباه كسر باليد اليسرى.

- رضا عبدالعزيز عبدالشافي، 37 سنة، مصابة باشتباه كسر بالفقرات العنقية والقطنية.

- سارة والي أمين، 18 سنة، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة في الجسم.

- أحمد وائل أمين، 12 سنة، مصاباً باشتباه كسر بالساق اليمنى.

- معاذ رضا شعبان، 3 سنوات، مصاباً بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

- محمد هشام محمد عبدالفتاح، مصاباً بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

- نورة عادل لطفي، 24 سنة، مصابة باشتباه كسر بالفقرات العنقية والقطنية.

- أحمد محمد عبدالفتاح، 38 سنة، مصاباً بكدمات وسحجات متفرقة في الجسم.

الشرطة تعاين موقع الحادث

وانتقلت مباحث المرور إلى موقع حادث وادي النطرون، ويجري الفحص للتعرف على أسباب وقوع الحادث والكشف عن ملابسات ورفع تقرير للجهات المختصة.