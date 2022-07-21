بعد إصابته.. تعرف على الدواء الذي تناوله «بايدن» لمواجهة كورونا

بعد أن أعلن البيت الأبيض اليوم الخميس، عن إصابة جو بايدن، بدأ الرئيس الأمريكي تناول العلاج واتباع البروتوكول الصحي المناسب لمواجهة فيروس كورونا، وفقا لشبكة «سكاي نيوز عربية».

ما هو الدواء الذي تناوله بايدن لمواجهة فيروس كورونا؟

وأكد البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يتناول حبوب «باكسلوفيد» التي تنتجها شركة «فايزر»، وذلك بعد أن أجرى اختبار فحص فيروس كورونا وكانت النتيجة إيجابية، مشيرًا إلى أن «بايدن» البالغ من العمر 79 عاما، يعاني من أعراض خفيفة من فيروس كورونا لا تؤثر على حياته العملية وسيواصل عمله أثناء فترة عزله عن بعد.

ويذكر أن جو بايدن قد تلقى اللقاحات المعززة الكاملة ضد فيروس كورونا ومتحوراته، حيث حصل على جرعتين معززتين آخرهما في شهر مارس الماضي.

علاج «باكسلوفيد»

وسمحت إدارة الأغذية والعقاقير الأميركية، لكافة الصيدليات المرخصة في أمريكا بإعطاء علاج «باكسلوفيد» التابع لشركة «فايزر» للمصابين بفيروس كورونا ومتحوراته، ومن ظهرت إيجابية المسحة التي أجراها، عليه تسليم أوراقه الصحية للصيدلي من أجل مراجعتها قبل تحديد جرعة العلاج من حبوب «باكسلوفيد».

ومن جهة أخرى، أضاف رئيس الجمعية الطبية في أمريكا، جاك ريسنيك، أن علاج «باكسلوفيد» غير صالح لجميع المواطنين، حيث أن موصفات تكوينه الكيميائي تتطلب معرفة طبية كافية قبل إعطائه للمصاب، معربا عن ضرورة المتابعة السريرية للآثار الجانبية وتحديد ما إذا كان المريض يتحسن أم لا».