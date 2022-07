أول تعليق من «بايدن» بعد إصابته بفيروس كورونا: أنا بخير

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، في تغريدة له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، بعد إعلان البيت الأبيض إصابته بفيروس كورونا: «أنا بخير، وشاكر جدا لاهتمام الجميع بأمري».

Folks, I'm doing great. Thanks for your concern. Just called Senator Casey, Congressman Cartwright, and Mayor Cognetti (and my Scranton cousins!) to send my regrets for missing our event today.



Keeping busy! pic.twitter.com/uf7AsOg571