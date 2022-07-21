أول تعليق من «بايدن» بعد إصابته بفيروس كورونا: أنا بخير

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، في تغريدة له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، بعد إعلان البيت الأبيض إصابته بفيروس كورونا: «أنا بخير، وشاكر جدا لاهتمام الجميع بأمري».

Folks, I'm doing great. Thanks for your concern. Just called Senator Casey, Congressman Cartwright, and Mayor Cognetti (and my Scranton cousins!) to send my regrets for missing our event today.



Keeping busy! pic.twitter.com/uf7AsOg571 — President Biden (@POTUS) July 21, 2022

وتابع بايدن، قائلا: «اتصلت بالسيناتور كيسي، وعضو الكونجرس كارترايت، والعمدة كوجنيتي وأبناء عمي في سكرانتون، لاعتذر عن لقائنا المقرر اليوم بسبب إصابتي بكورونا».

وكان البيت الأبيض، أعلن متابعته لحالة كل من خالط الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال الأيام الماضية، بعد إعلان إصابته بكورونا، وفقا لقناة "العربية".

"بايدن" يعاني من أعراض خفيفة بعد إصابته بكورونا

وأكد البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يعاني حتى الآن من أعراض خفيفة بعد إصابته بفيروس كورونا، مضيفا أنه سيتبع كل معايير الشفافية، بشأن تفاصيل إصابة الرئيس بكورونا، وتطور حالته الصحية.