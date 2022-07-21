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محمود مسلم

أول تعليق من «بايدن» بعد إصابته بفيروس كورونا: أنا بخير

كتب:

محمد أيمن سالم
06:36 م | الخميس 21 يوليو 2022
الرئيس الأمريكي جو بايدن

الرئيس الأمريكي جو بايدن

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، في تغريدة له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، بعد إعلان البيت الأبيض إصابته بفيروس كورونا: «أنا بخير، وشاكر جدا لاهتمام الجميع بأمري».

وتابع بايدن، قائلا: «اتصلت بالسيناتور كيسي، وعضو الكونجرس كارترايت، والعمدة كوجنيتي وأبناء عمي في سكرانتون، لاعتذر عن لقائنا المقرر اليوم بسبب إصابتي بكورونا».

وكان البيت الأبيض، أعلن متابعته لحالة كل من خالط الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال الأيام الماضية، بعد إعلان إصابته بكورونا، وفقا لقناة "العربية".

"بايدن" يعاني من أعراض خفيفة بعد إصابته بكورونا

وأكد البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يعاني حتى الآن من أعراض خفيفة بعد إصابته بفيروس كورونا، مضيفا أنه سيتبع كل معايير الشفافية، بشأن تفاصيل إصابة الرئيس بكورونا، وتطور حالته الصحية.

 

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بقلم محمد أيمن سالم