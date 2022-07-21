بعد أيام من مقتل شقيقه.. مصرع عامل متأثرا بجراحه في الطالبية

لقي عامل مصرعه عقب إصابته خلال مشاجرة مع جيرانه في الطالبية، بعد مرور عدة أيام على مقتل شقيقه وإصابة آخرين خلال المشاجرة، وقررت النيابة التصريح بدفن الجثة بعد تشريحها.

ورد إخطار للمقدم محمد نجيب رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية، بوفاة عامل بالمستشفى، نتيجة إصابته بسلاح أبيض، وهو شقيق شخص جرى قتله أثناء مشاجرة منذ عدة أيام.

تفاصيل الواقعة

توصلت تحريات العقيد عمرو حجازي مفتش مباحث جنوب الجيزة، إلى أن المتوفى أصيب أثناء مشاجرة بين أشخاص من جيرانه وأفراد أسرته، بسبب رش المياه في الشارع، وقتل شقيقه أثناء التشاجر، بينما أصيب هو و3 آخرين من أسرته، ليلقى مصرعه بسبب تدهور حالته الصحية.

القبض على المتهمين

وجرى القبض على المتهمين، وأخطر اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية، وقررت النيابة تشريح الجثة والتصريح بدفنها، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.