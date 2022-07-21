مصرع سيدة وإصابة 8 أشخاص آخرين أثناء مشاجرة بالأسلحة النارية في أسيوط

لقيت سيدة ثلاثينية مصرعها وأصيب 8 أشخاص آخرين في مشاجرة بالأسلحة النارية، وقعت بين أبناء العمومة بقرية كوم المنصورة التابعة لمركز ومدينة أبنوب بأسيوط، وجرى إيداع المتوفية مشرحة المستشفى ويتلقى المصابين العلاج.

اخطار مديرية الأمن بالمشاجرة

تلقى اللواء عمر السويفى، مساعد وزير الداخلية، مديرية أمن أسيوط، إخطارا من نقطة شرطة كوم المنصورة، لقسم أبنوب، يفيد ورود بلاغا من الأهالي بوقوع مشاجرة بالأسلحة النارية.

وعلى الفور انتقلت قوات من الشرطة ومأمور قسم أبنوب ورؤساء المباحث، إلى موقع الحادث، وتبين مصرع سيدة ثلاثينية بطلق ناري، ووفاتها قبل وصولها للمستشفى، وإصابة 8 أشخاص أبناء عمومة من عائلة واحدة «المرش».

التحفظ على الجثة بالمشرحة

وجرى إيداع الجثة مشرحة المستشفى، تحت تصرف جهات التحقيق، وانتظار الكشف الطبى لبيان أسباب الوفاة، وتحويل المصابين للمستشفى الجامعى للعلاج، تحت حراسة مشددة، واستخراج تصريح دفن جثمان المتوفية، بمعرفة رجال الشرطة .

وذكر عدد من الأهالي أن المشاجرة بدأت من ساعات قليلة بين أبناء عمومة عائلة «المرش»، تطورت إلى استخدام أسلحة نارية، توفيت خلالها سيدة تبلغ من العمر 30 عاما، وإصابة 8 أشخاص.

اتخاذ الإجراءات القانونية

وتحرر محضر بالواقعة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمباشرة التحقيقات، وعمل التحريات حول الواقعة، وبيان أسبابها وضبط وتسلم الأسلحة المستخدمة وتحريزها.