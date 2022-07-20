إصابة شخصين في مشاجرة بالأعيرة النارية لخلافات الجيرة بسوهاج

شهد مركز سوهاج، فجر اليوم، تبادل أعيرة نارية خلال مشاجرة بين ثلاثة أشخاص بسبب خلافات الجيرة، ليقوم أحد الأطراف بإطلاق النار على الآخر.

الإخطار الأمني وبلاغ الحادث

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مدير أمن سوهاج، إخطار من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج والعميد على العماري رئيس مباحث المديرية يفيد بتلقى إخطار من مأمور مركز شرطة سوهاج بوجود مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية في الهواء بناحية دائرة مركز سوهاج.

الانتقال الأمني وبلاغ الحادث

وعلى الفور انتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج والعميد على العماري رئيس مباحث المديرية، إلى موقع الحادث، وتبين أن المشاجرة بين كل من طرف أول «فهد ا م ع»، 16 عاما، طالب بالمرحلة الإعدادية مصاباً بنزيف بالمخ، وفقا للتقرير الطبي المبدئي للحالة و«إبراهيم ا ع م»، سن 28 عاما، جزار، مصاباً باشتباه كسر بالساق اليسرى وجرح بالساق اليمنى وفقا للتقرير الطبي المبدئي للحالة، وطرف ثان «أحمد ر ع ا» سن 35 عاما عامل، والطرفان يقيمان بذات الناحية بدائرة مركز سوهاج.

ضبط المتهمين

وقد تم ضبط طرفـي المشاجرة وبحوزة الطرف الثاني بندقية آلية عيار وعدد 14 طلقة من ذات العيار وقد تبادل الطرفان الاتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما على الآخر واتهم الطرف الأول الطرف الثاني بالتعدي عليهما بالضرب وإحداث الإصابات المنوه عنها وإطلاق أعيرة من سلاح ناري كان بحوزته في الهواء بقصد التهديد بسبب خلافات سابقة حول الجيرة، وقد تم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.