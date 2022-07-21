مصرع مدرس بالمعاش على يد زوجته في المنوفية.. «مشاجرة انتهت بجريمة»

شهدت قرية كفر العرب التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية، جريمة قتل ربة منزل لزوجها إثر خلاقات بينهما، حيث جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى تلا المركزي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

زوجة تقتل زوجها بسكين المطبخ في المنوفية

بالانتقال والفحص، تبين وفق التحقيقات الأولية، مصرع مدرس بالمعاش بطعنة نافذة في الصدر بسكين، بعد مشاجرة بينه وبين زوجته في مطبخ المنزل بقرية كفر العرب التابعة لدائرة مركز تلا بمحافظة المنوفية، وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

مدير أمن المنوفية يتلقى إخطارا بالواقعة

وتلقى اللواء سالم الدميني، مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة تلا، يفيد بقيام ربة منزل بقتل زوجها في قرية كفر العرب بدائرة المركز، حيث جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت جهات التحقيق مباشرة التحقيقات في الواقعة.