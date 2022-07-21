إصابة 5 أشخاص في تصادم سيارتين أعلى كوبري بالساحل الشمالي

أصيب، منذ قليل، 5 أشخاص بإصابات متفرقة في الجسم إثر وقوع حادث حادث تصادم سيارتين في الساحل الشمالي على طريق مطروح الإسكندرية أما أعلي كوبري أمام قرية مابين مارينا 3 و 5، وإنتقلت على الفور سيارات الإسعاف وجرى نقل المصابين إلي أقرب مستشفى، وتقديم الإسعافات الأولية لهم، وأخطرت شرطة النجدة اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح.

أسماء وحالات مصابين حادث الساحل الشمالي

واستقبل مستشفى العلمين التخصصي، مساء اليوم الخميس، جميع مصابي حادث الساحل الشمالي الخمسة، وهم:

- مينا ميلاد شكري، 29 سنة من القاهرة، مصاباً باشتباه PC وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

- يوسف علي محمد، 24 سنة من القاهرة، مصاباً بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

- مروة مسعد الكسفر، 30 سنة، مصابة باشتباه كسر بالساقين.

- خالد دكوش هارون، 41 سنة من مطروح مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

- منسا خالد دكوش، سنة واحدة، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة في الجسم.

يجري استكمال الفحوصات الطبية من عمل أشعة وإجراء تحاليل تحت إشراف الدكتور شريف الملواني، مدير مستشفى العلمين.

مباحث المرور تفحص الحادث

وانتقلت فور وقوع الحادث أمام مارينا مباحث المرور ويجري الفحص للتعرف على أسباب وقوع الحادث والكشف عن ملابساته، ورفع تقرير لجهات التحقيق.

جدير بالذكر أن الساحل الشمالي يشهد زيادة في عدد السيارات التى تنتقل على الطريق الساحلي الدولي بسبب الإقبال على القري السياحية والحفلات في مدينة العلمين الجديدة خلال موسم الصيف.