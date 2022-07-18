مصرع شخص وإصابة 7 آخرين في حادث بطريق الساحل الشمالي «صور»

وقع حادث على طريق الساحل الشمالي قبل «كارتة» الحمام منذ قليل، لقي فيه شخص مصرعه وأصيب 7 أشخاص آخرين نتيجة اصطدام سيارة ملاكي بسيارة «ميكروباص»، حتى الآن.

بلاغ يكشف الحادث

تلقت غرفة النجدة بلاغاً بالحادث ومصرع شخص وإصابة 7 آخرين حتى الآن، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة للتأكد من صحتها ولإجراء المعاينة والفحص، للكشف عن ملابسات وقوع الحادث وأسبابه، ورفع تقرير للنيابة العامة التي تولت التحقيق، كما تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين والمتوفى.

وجرى نقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم ونقل الجثة لمشرحة كوم الدكة بالإسكندرية، وإخطار الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر لكشف ملابسات الواقعة.

كما دفعت الإدارة العامة للمرور في الجيزة بالأوناش وفرقة من رجال المرور لرفع الحطام وإزالة آثار الحادث، وإعادة تسيير الحركة المرورية بالطريق لطبيعتها بعد أن توقفت لبعض الوقت.