العثور على ربة منزل مشنوقة داخل منزلها ببني مزار في المنيا

عثر أهالي قرية «الجرنوس»، التابعة لمركز بني مزار في شمال محافظة المنيا، اليوم الخميس، على جثة هامدة لربة منزل، مسجاة على الأرض داخل المنزل وبها آثار شنق حول الرقبة في ظروف غامضة، وتكثف أجهزة الأمن من تحرياتها لمعرفة سبب وظروف الوفاة وهل توجد شبهة جنائية أم لا.

الجثة ملقاة على الأرض بكامل ملابسها

تلقى اللواء محمد عبدالتواب، مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، إخطاراً من عمليات النجدة، بورود بلاغ لقسم شرطة مركز بني مزار، يتضمن العثور على جثة «أ. ع.» 26 عاما ربة منزل مقيمة بقرية الجرنوس، مسجاة علي الأرض بكامل ملابسها وبها آثار شنق حول الرقبة في ظروف غامضة وتم نقلها لمشرحة المستشفي.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة العامة للتحقيق والتصرف والتي كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الظروف والملابسات ومعرفة هل توجد شبهة جنائية أم لا.

العثور على جثة فتاة مشنوقة قبل أسبوع

وكانت قرية سيف الغربية التابعة لمركز ملوي في جنوب المنيا قد شهدت واقعة مماثلة الجمعة الماضية حيث تم العثور علي جثة فتاة تدعي "ن.ر" 24 عاما، ملقاة علي الأرض ومشنوقة بإيشارب حريمي، في ظروف غامضة، وتم نقلها إلي مشرحة المستشفي العام.

وقررت النيابة العامة تشكيل فريق من إدارة البحث الجنائي بمديرية الأمن للوقوف علي أسباب الواقعة وجمع المعلومات ومعرفة هل توجد شهة جنائية من عدمه، كما كلفت مفتش صحة مركز ملوي بتوقيع الكشف الطبي علي الجثة لتحديد كيفية ووقت حدوث الوفاة.