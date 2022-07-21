أفلام وثائقية ومحاضرات وورش فنية احتفالًا بذكرى ثورة يوليو في المنيا

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، العديد من الأنشطة الفنية والثقافية بفرع ثقافة المنيا في إطار الاحتفالات بذكرى ثورة 23 يوليو.

وعرض بيت ثقافة سمالوط فيلمي «ناصر 56، قمر 14»، كما أقام بيت ثقافة دلجا ورشة فنية رسم وتلوين، احتفالا بذكرى ثورة 23 يوليو، فيما نظم قصر ثقافة المنيا ورشة فنية بمكتبة الطفل.

محاضرة عن ثورة 23 يوليو بقصور الثقافة

ونظمت المكتبة الثقافية بدلجا محاضرة ثقافية عن ثورة 23 يوليو حاضر فيها ياسر على حسين، وقال إن التاريخ سجل ذكرى ثورة 23 يوليو بأحرف من ذهب وستظل خالدة على مر العصور، وإن الثورة إنجاز وطني حمل لواءه أبطال القوات المسلحة، وقضت على الفساد وحققت الاستقلال وأطلقت شرارة الثورة الصناعية.

كما حققت ثورة 23 يوليو مكاسب بالجملة للشعب المصري الذي كان يعاني فقد حولت الثورة نظام الحكم من الملكية إلى النظام الجمهوري، وتبع ذلك تطورات اجتماعية واقتصادية مهمة، أبرزها أن المصريين استردوا كرامتهم واستعادوا وطنهم المسلوب على مدى عقود طويلة، وكان من أبرز مكاسب ثورة 23 يوليو، إصدار قانون الملكية يوم 9 سبتمبر 1952، بعد أن وضعت الثورة ضمن مبادئها إقامة حياة ديمقراطية سليمة وعدالة اجتماعية، ونص القانون على تحديد الملكية الزراعية للأفراد.

كما عقد قصر ثقافة مغاغة لقاءً أدبيًا ناقش تطور النواحى الأدبية فى الأدب المعاصر والأدب العامي، وألقى الشاعر عمر أبوالليل قصيدة بعنوان رحلة، وقدم الشاعر محمود حسين، قصيدة بعنوان ندا، وأدار اللقاء الدكتور نصر الدين عبدالعظيم.