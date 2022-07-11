حملات لمتابعة المعديات النيلية وإزالة حالات تعد على الأرضي الزراعية في ملوي

شدد اللواء أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى جنوب المنيا على تكثيف حملات المتابعة الميدانية خلال عيد الأضحى طبقا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا والتأكيد على صيانة المعديات النهرية حفاظا على أرواح المواطنين والتأكد من سلامتها، وتوافر وسائل الأمان بها والوقوف على مدى إلتزام أصحاب اللنشات بتعريفة الركوب وتواجد الموظفين المعنيين الوحدة المحلية على المراسي لمتابعة الحالة العامة.

إتباع الإجراءات الاحترازية للحد من الحوادث

تفقد الدكتور محمد عبداللطيف مدير التنمية ورئيسي قريتي الروضة وقلندول المعديات النهرية بمرسى قرية الروضة ومرسى قرية الشرفية بمجلس قروى قلندول، للتأكد من غلق البوابات وإتباع كافة الإجراءات الاحترازية للحد من الحوادث.

وواصلت الوحدة المحلية بملوي جهودها في التصدي بكل حسم لإزالة أي حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والبناء بدون ترخيص من خلال تنفيذ الإزالات الفورية وإحالة المخالفين للنيابة.

وشدد رئيس مركز ملوي على استمرار تلك الحملات والإزالة الفورية لأي حالة تعد بالبناء المخالف بدون ترخيص أو التعدى بالبناء على الأراضى الزراعية مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

إزالة حالة تعد بالبناء المخالف

وتابع هشام الضوى نائب رئيس مركز ملوى وعماد حفناوى رئيس حي جنوب المدينة، إزالة حالة تعد بالبناء المخالف على الأرض الزراعية بمساحة نصف قيراط بحى جنوب المدينة.

وأشرف سند مختار رئيس قرية إبشادات على حملات المرور على أملاك الدولة بالظهير الصحراوي لمتابعة ومنع التعدي، وتم إزالة حالتي تعد بالبناء المخالف بقرية بنى روح بمساحة قيراط و20 متر.