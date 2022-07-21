«فودة»: لا خسائر في الأرواح أو المنشآت نتيجة زلزال دهب

أكد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، في تصريحات لـ«الوطن»، مساء اليوم الخميس، أن مدينة دهب تعرضت لزلزال في حوالي الساعة السادسة من مساء اليوم، مركزه خليج العقبة، موضحاً أن زلزال دهب كان بقوة 3.3 درجة بمقياس ريختر، ولم يسفر الزلزال، الذي استغرق عدة ثواني، عن وقوع خسائر في الأرواح أو المنشآت.

رفع حالة الاستعداد إلى الدرجة القصوى

وأضاف محافظ جنوب سيناء أنه جرى رفع حالة الاستعداد إلى الدرجة القصوى بكل مدن خليج العقبة، تحسباً لوقوع زلازل أخرى، أو حدوث توابع الزلزال.

من جهته، قال اللواء عبدالله عزت، رئيس مدينة دهب لـ«الوطن» إن الزلزال استمر ثواني وشعر به أهالي المدينة، موضحاً أن غرفة العمليات لم تتلق أي بلاغات بشأن وقوع أي خسائر في الأرواح أو المنشآت.

موقع الزلزال في خليج العقبة

وتابع أن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وجه بضرورة رفع درجة الاستعداد تحسبا لحدوث توابع للزلزال، مشيرا إلي أنه تلقي بيان من محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد، اليوم الخميس، يفيد وقوع هزة أرضية على بعد 20 كيلومتراً جنوب شرق مدينة دهب، بقوة 3.3 درجة على مقياس ريختر، عند خط العرض 28.37 شمالاً، وخط الطول 34.65 شرقا، علي عمق 15 كيلومتراً، وأن مركز الزلزال خليج العقبة.

في نفس السياق، قال الشيخ «موسى فراج»، أحد شيوخ قبيلة «المزينة» في دهب، أنه شعر بالهزة الأرضية، وعدد كبير من أهالي حي «العسلة»، وكانت عبارة عن حركة سريعة للأرض وتوقفت بعد ثواني.