رئيس مدينة دهب: ارتفاع نسبة الإشغالات السياحية في المدينة إلى 100%

قال اللواء عبد الله عزت رئيس مدينة دهب إن، المدينة استقبلت آلاف السياح خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، مشيرا إلى أن دهب معروف عنها في موسم الصيف أنها تشهد رواجا سياحيا كبيرا، لما تتمتع به من طقس معتدل.

وتابع عبدالله في تصريحات صحفية لـ«الوطن»، أن السياح يستمتعون بقضاء الإجازات من خلال برامج سياحية تعدها الشركات وأشهرها برنامج الغوص وزيارة المحميات ووادي الطويلات الذي يجذب آلاف السياح من مختلف الجنسيات.

100 % نسبة الإشغالات السياحية

أكد رئيس مدينة دهب أن نسبة الإشغالات السياحية في المدينة بلغت 100%، ويتوقع أن ترتفع نسبة الإقبال بالنسبة للمصريين على زيارة المدينة عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة، مضيفا أن السياح الأجانب يأتون إلى المدينة لما تتمتع به من مناطق غوص فريدة في العالم بالإضافة إلي ما تتميز به دهب من جبال ووديان ساحرة.

وتابع أن المدينة لم تسجل أي حالات غرق أو إصابات خلال إجازة عيد الأضحى، وقال إن هناك تطوير المدينة يجري تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد فودة محافظ جنوب من أجل الارتقاء بالقطاع السياحي بالمدينة.

70 % نسبة تنفيذ الممشي

قال اللواء عبد الله عزت رئيس مدينة دهب إن نسبة التنفيذ في ممشي دهب السياحي بلغت نحو 70%، مشيرا إلى أن الممشى بطول 1.5 كيلو متر، وتبلغ تكلفة تطويره نحو 40 مليون جنيه.

أضاف أن الممشى يشمل انشاء نافورة وميادين وأعمال إضاءة ومظلات، رصيف للدراجات، ومكان مخصص لذوي الهمم، بالإضافة إلى أنه جري تركيب أرضية الممشي من الجرانيت، وقال إن التصميم يراعي الهوية البصرية لمدينة دهب، ومن المقرر أن تنتهي الأ‘مال وتفتتح في أكتوبر المقبل قبل انطلاق قمة المناخ.