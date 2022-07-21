«شوفتو القمر».. دويتو غنائي يجمع مصطفى قمر ومحمد نور

كشف المنتج محمد علام عن مفاجأة من العيار الثقيل، إذ استطاع أن يجمع بين النجمين مصطفى قمر ومحمد نور في أغنية «دويتو»، من إنتاجه بعنوان «شوفتوا القمر»، من كلمات أحمد علاء الدين، ولحن محمد نور، وتوزيع محمد شفيق، وإنتاج محمد علام كيوب ميوزك، وهندسه صوتيه محمود عزت.

وأضاف أنه جرى الانتهاء من تسجيل الأغنية، ومن المقرر طرحها يوم الخميس 28 يوليو الجاري، على جميع المنصات الموسيقية، ومواقع التواصل الاجتماعي.

طرح الأغاني على فترات

وأكد المنتج محمد علام على سعادته بالتعاون مع فنان بحجم مصطفى قمر من خلال «شوفتوا القمر»، والتي تصنف ضمن الأغاني الرومانسية التي يضمها الألبوم المقبل للفنان محمد نور، والذي يحمل عنوان «الحب».

ومن المقرر طرح أغانيه على فترات خلال موسم صيف 2022، ويحتوي على 8 أغنيات بمشاركة عدد من أشهر الشعراء والموزعين والملحنين بالوطن العربي.

على جانب آخر، أجرى النجمان مصطقي قمر ومحمد نور جلسه تصوير خاصة بـ«شوفتوا القمر» مع المصور الشهير عماد قاسم.

آخر أعمال محمد نور

وطرح الفنان محمد نور مؤخرا أولى أغنيات ألبومه الجديد «الحب»، والأغنية الدعائية الأولى من فيلمه الجديد «الحب بتفاصيله»، عبر المنصات الإلكترونية المختلفة، وتحمل الأغنية الجديدة اسم «سداح مداح» من إنتاج شركة «كيوب ميوزيك».

«سداح مداح» من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع إسلام ساسو، وميكس وماستر ياسر أنور، وحققت الأغنية نجاحا كبيرا وسط جمهور محمد نور، إذ حققت الأغنية أعلى نسب مشاهدة على اليوتيوب.