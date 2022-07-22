أسعار الخضروات اليوم الجمعة 22-7-2022 في الأسواق المحلية

تدفع الفوائد العديدة للفلفل والخيار والبصل والطماطم، ربات البيوت للبحث عن أسعار الخضروات في الأسواق المحلية، حيث تعتبر من الأطعمة الأساسية على موائد المصريين.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن»، استمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها أسعار الخضروات اليوم الجمعة 22 يوليو، وفقًا لجولة صباحية في الأسواق والأسعار المعلنة في سوق العبور.

أسعار الخضروات في الأسواق

وجاءت أسعار الخضروات في الأسواق المحلية، كالتالي:

- تراوح سعر كيلو البصل بين 3 و5 جنيهات.

- سجل كيلو الفلفل الرومي البلدي بين 6 و8 جنيهات.

- سجل سعر كيلو الفلفل الأخضر الحار نحو 10.5 جنيه.

- تراوح سعر كيلو الباذنجان الأسود بين 6 و8 جنيهات.

- وصل سعر كيلو الثوم إلى 11 جنيها.

- تراوح سعر كيلو الطماطم بين 5 و6 جنيهات.

- تراوح سعر كيلو الخيار بين 8 و10 جنيهات.

- وصل سعر كيلو الملوخية إلى 5.25 جنيه.

أسعار الخضروات في سوق العبور

وانخفضت أسعار الخضروات في سوق العبور وجاءت كما يلي:

- تراوح سعر كيلو البطاطس بين 2.5 جنيه و4 جنيهات.

- تراوح سعر كيلو الكوسة بين 4 و7 جنيهات.

- سجل سعر كيلو الفلفل الرومي الصوب بين 3 و5 جنيهات.

- سجل سعر كيلو الفلفل الحامي البلدي بين 2.5 جنيه و3.5 جنيه.

- سجلت الملوخية سعر تراوح بين 2.5 و4.5 جنيهات.

- تراوح سعر كيلو البامية ما بين 12 و20 جنيهًا.

- سجل سعر كيلو الثوم بين 7 و11 جنيهًا، وسجل سعر كيلو الفاصوليا بين 5 و8 جنيهات، كما سجل سعر كيلو الطماطم بين 1.5 جنيه و3 جنيهات، وكيلو البصل بين جنيه وجنيهين، وتراوح سعر كيلو الباذنجان البلدي بين 1.5 جنيه حتى 3 جنيهات.