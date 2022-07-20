أسعار الخضروات اليوم الأربعاء 20-7-2022 في الأسواق المحلية

تتابع كثير من ربات البيوت أسعار الخضروات في الأسواق المحلية، والتي استقرت مثل أصنافها مثل الطماطم والبصل والملوخية والفاصوليا نتيجة توافر المعروض وتعدد الأنواع وفق للتجار في سوق العبور.

وتستعرض «الوطن» استمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها أسعار الخضروات اليوم الأربعاء 20 يوليو، وفق الجولة الصباحية التي تقوم بها في الأسواق ووفق المعلن على سوق العبور وذلك على النحو التالي:

أسعار الخضروات في الأسواق

وجاءت أسعار الخضروات بأصنافها المختلفة للكيلو الواجد كالآتي:

سجل سعر كيلو البصل بين 3 جنيهات حتى 5 جنيهات.

كما سجل كيلو الفلفل الرومي البلدي بين 6 جنيهات حتى 8 جنيهات.

سجل سعر كيلو الفلفل الأخضر الحار سعر 10.5 جنيه.

سجل سعر كيلو الباذنجان الأسود بين 6 و8 جنيهات.

سجل كيلو الثوم 11 جنيها

سجل سعر كيلو الطماطم بين 5 و6 جنيهات.

تراوح سعر كيلو الخيار بين 8 جنيهات حتى 10 جنيهات.

ووصل سعر كيلو الملوخية سعر 5.25 جنيه

أسعار الخضروات في سوق العبور

وفي سوق العبور سجل سعر كيلو البطاطس بين 2.5 جنيه و4 جنيهات، كما تراوح سعر كيلو الكوسة بين 4 جنيهات و7جنيهات، وأيضا سجل سعر كيلو الفلفل الرومي الصوب بين 3 و5 جنيهات، كما سجل سعر كيلو الفلفل الحامي البلدي بين 2.5 جنيه و3.5 جنيه، وسجلت الملوخية سعر بين 2.5 و4.5 جنيهات.

بينما وصل سعر كيلو البامية ما بين 12 و20 جنيهًا، كما سجل سعر كيلو الثوم بين 7 و11 جنيهًا، أما سعر كيلو الباذنجان البلدي بين 1.5 جنيها حتى 3 جنيهات، وسجل سعر كيلو الفاصوليا بين 5جنيهات و8 جنيهات، كما سجل سعر كيلو الطماطم بين 1.5 جنيه و3 جنيهات، كما سجل سعر كيلو البصل بين جنيه حتى جنيهين.