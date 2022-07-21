أسعار الخضروات اليوم الخميس 21-7-2022 في الأسواق المحلية

تبحث الكثير من ربات البيوت عن أسعار الخضروات في الأسواق المحلية، حيث تعتبر من الأطعمة الأساسية على موائد المصريين، والتي تتنوع أشكالها وأنواعها وأصنافها.

وفي هذا الصدد، يقدم موقع «الوطن» استمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها أسعار الخضروات اليوم الخميس 21 يوليو، وفق الجولة الصباحية التي يقوم بها في الأسواق ووفق المعلن في سوق العبور.

أسعار الخضروات في الأسواق

وجاءت أسعار الخضروات مرتفعة في الأسواق المحلية، حيث سجل سعر كيلو البصل بين 3 و5 جنيهات، كما سجل كيلو الفلفل الرومي البلدي بين 6 و8 جنيهات، ووصل سعر كيلو الفلفل الأخضر الحار سعر 10.5 جنيه.

وسجل سعر كيلو الباذنجان الأسود بين 6 و8 جنيهات، ووصل كيلو الثوم 11 جنيها، وسجل سعر كيلو الطماطم بين 5 و6 جنيهات، وتراوح سعر كيلو الخيار بين 8 و10 جنيهات، ووصل سعر كيلو الملوخية 5.25 جنيه

أسعار الخضروات في سوق العبور

وانخفضت أصناف الخضروات في سوق العبور التي تباع فيه الأنواع بشكل أرخص، حيث سجل سعر كيلو البطاطس بين 2.5 جنيه و4 جنيهات، كما تراوح سعر كيلو الكوسة بين 4 و7 جنيهات، وأيضا سجل سعر كيلو الفلفل الرومي الصوب بين 3 و5 جنيهات، كما سجل سعر كيلو الفلفل الحامي البلدي بين 2.5 جنيه و3.5 جنيه، وسجلت الملوخية سعر بين 2.5 و4.5 جنيهات.

وسجل سعر كيلو البامية ما بين 12 و20 جنيهًا، كما سجل سعر كيلو الثوم بين 7 و11 جنيهًا، أما سعر كيلو الباذنجان البلدي بين 1.5 جنيها حتى 3 جنيهات، وسجل سعر كيلو الفاصوليا بين 5 و8 جنيهات، كما سجل سعر كيلو الطماطم بين 1.5 جنيه و3 جنيهات، كما سجل سعر كيلو البصل بين جنيه حتى جنيهين.