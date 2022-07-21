طبيب البيت الأبيض: احتمال تعرض «بايدن» لمرض شديد ضعيف للغاية

قال طبيب البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن حصل على كل جرعات اللقاح العادية والمعززة، وإمكانية تعرضه لمرض شديد منخفضة للغاية، ويحصل على الدواء المضاد للفيروسات للتقليل من احتمالية وصوله لأعراض قوية من فيروس كورونا.

وأوضح طبيب البيت الأبيض، في مؤتمر صحفي نقلته شاشة إكسترا نيوز، أن الولايات المتحدة الامريكية تعمل على توفير الرعاية والحماية الطبية للشعب الأمريكي بالشكل الذي يحصل عليه الرئيس جو بايدن، لافتًا إلى أن جميع السكان يمكنهم الحصول على الدواء واللقاح وكل أدوات الوقاية من فيروس كورونا .

توفير الأدوية واللقاح والفحوصات

وأشار طبيب البيت الأبيض إلى أن الحكومة الأمريكية عملت على مدار 18 شهرًا على توفير اللقاح والأدوية والفحوصات للجميع بشكل مباشر، لافتًا إلى أن العلاج المبكر لكورونا أفضل وهو المتبع في أمريكا لجميع السكان.

متحورات كورونا الجديدة تشكل غالبية الحالات المصابة

وتابع طبيب البيت الأبيض أن متحورات كورونا الجديدة تشكل غالبية الحالات المصابة، مطالبًا كل من تجاوز الـ50 عامًا بضرورة الحصول على اللقاح من أجل الحماية من الإصابة بفيروس كورونا أو التعرض لأعراض مؤلمة، مؤكدًا أن الجميع يعمل بجد لحماية الرئيس ووصوله للشفاء في أقرب وقت.