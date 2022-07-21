«الصحة» تحذر مصابي كورونا من أطعمة معينة خلال فترة العزل: تجنبوا السكريات

حذرت وزارة الصحة والسكان، المواطنين من بعض العادات الغذائية التي تضر بالصحة خلال فترة العزل المنزلي والتي يجب تجنبها بالتزامن مع ارتفاع إصابات فيروس كورونا.

وقالت الوزارة، إنه لابد من تجنب السكريات والحلويات والعصائر المعلبة والمشروبات الغازية والتي يمكن استبدالها بالفواكه الطازجة، لافتة إلى ضرورة تجنب الوجبات السريعة والمقلية لأنها تحتوي على الدهون المضرة.

وتابعت الوزارة، على المواطنين البعد عن الأطعمة المصنعة وهي التي تحتوي على إضافات مثل السكر والملح ومواد حافظة تضر بمناعة الجسم، التي يحتاجها خلال فترة جائحة فيروس كورونا.

تقليل استهلاك الملح والأطعمة الغنية بالصوديوم

وأضافت الوزارة، أنه لابد من تقليل استهلاك الملح والأطعمة الغنية بالصوديوم مثل صليلة الصويا والمخللات والأجبان عالية الملح لأنها تؤدي إلى مشاكل صحية عديدة، مشيرة إلى أنه خلال فترة العزل لابد من الالتزام التام بخطوات العزل للمصابين والبعد عن كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة وارتداء الكمامات والحديث من خلف الأبواب أو الهاتف المحمول.

وشددت «الصحة»، على ضرورة أن يقدم شخص واحد سليم غير مسن للمريض الأكل والعلاج للحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس، كما دعت المواطنين لضرورة الحصول على التطعيم لتخفيف الأعراض في حال الإصابة بالفيروس وجعلها بسيطة بدلا من كونها شديدة الخطورة.

الوضع الوبائي لفيروس كورونا فى مصر

وطمأنت وزارة الصحة والسكان، المواطنين بشأن الوضع الوبائي لفيروس كورونا، وقالت إن الوضع مازال مستقرا ولكن حدث زيادة في أعداد الإصابات بسبب فرعيات متحور أوميكرون وهو ما دعاها إلى اصدار بيان بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية.

وأكدت وزارة الصحة والسكان، أن البيان الأسبوعي الخاص بمستجدات فيروس كورونا لن يتم إصداره مجددا إلا فى حالة واحدة حدوث طارئة كبيرة تستدعي ذلك، موضحة أن الوضع حتى الآن لا زال مستقرا ولكن لابد من توخي الحذر.