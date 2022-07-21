«الإسكندرية السينمائي» ينظم ورشة لكتابة الفيلم الكوميدي

أعلن الناقد السينمائي الأمير أباظة رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، إقامة ورشة لكتابة الفيلم الكوميدي، يقدمها الكاتب عاطف بشاي في ثلاث محاضرات، والمحاضرة الرابعة في الإخراج، تقدمها المخرجة هالة خليل عن تكنيك الإخراج للفن الكوميدي، ومدة كل محاضرة ثلاث ساعات، خلال فعاليات المهرجان التي ستقام في الفترة من 5 إلى 10 أكتوبر المقبل.

أشهر أعمال الكاتب والسيناريست عاطف بشاي

يشار إلى أن الكاتب والسيناريست عاطف بشاي، له العديد من الأعمال بين السينما والتليفزيون، من أفلامه «إلى أين تأخذني هذه الطفلة»، «الملائكة لا تسكن الأرض»، «اللص»، و«نسيت أني امرأة»، ومن مسلسلاته «اللقاء الثاني»، «حضرة المحترم» و«السندريلا».

من هي المخرجة هالة خليل

أما المخرجة هالة خليل درست في المعهد العالي للسينما وتخرجت منه في عام 1992، بدأت حياتها كمخرجة برامج بقناة النيل للدراما، ثم أخرجت بعدها المسلسل الكوميدي «شباب أون لاين»، وفي عام 2004 أخرجت أول أفلامها السينمائية على الإطلاق، وهو فيلم «أحلى الأوقات»، كما حصلت على جائزة أحسن إخراج من مهرجان القاهرة السينمائي عن فيلمها الثاني «قص ولصق»، وأخرجت فيلم «نوارة»، الذي عرض في كثير من المهرجانات السينمائية، وفاز بالعديد من الجوائز في مصر وخارجها.