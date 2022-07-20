أسعار الفاكهة اليوم الأربعاء 20-7-2022 في الأسواق المصرية

يتابع كثير من المواطنين أسعار الفاكهة في الأسواق المحلية بشكل يوم، والتي استقرت معظم أصنافها عند نفس مستوى أسعار الأيام الماضية، مثل المانجو والعنب والبطيخ وغيرها من الأنواع، وذلك نتيجة توافر الأنواع المختلفة.

وتستعرض «الوطن» استمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها، أسعار الفاكهة اليوم الأربعاء 20 يوليو 2022، وفق الجولة الصباحية التي تقوم بها في الأسواق ووفق المعلن بسوق العبور.

أسعار الفاكهة في الأسواق المحلية

وجاءت أسعار الفاكهة في عدد من سلاسل المحلات الكبرى كالآتي:

- سعر الموز المستورد 40 جنيهًا.

- سعر التفاح المستورد الأخضر يصل إلى 70 جنيهًا.

- التفاح الأحمر وصل سعره إلى نحو 30 جنيهًا.

- التفاح البلدي يتراوح سعره بين 12 و15 جنيهًا.

- العنب الأسود وصل سعره إلى 18 جنيهًا.

- سعر المانجو يصل إلى 30 جنيهًا.

- سعر البطيخ الأصفر وصل إلى 15 جنيهًا للكيلو.

- سعر الكريز سجل نحو 35 جنيهًا للكيلو.

- سعر حبة جوز الهند نحو 25 جنيهًا.

-سعر حبة الأناناس نحو 50 جنيهًا.

سعر الفاكهة اليوم في سوق العبور

أما عن سعر الفاكهة في سوق العبور للجملة اليوم، فقد سجل البرقوق الهوليو بين 18 و22 جنيهًا، والياباني من 10 إلى 17 جنيهًا، والسكري من 9 إلى 12 جنيهًا، والإنجليزي بين 6 و9 جنيهات، ووصل سعر التفاح الأمريكي والإيطالي بين 18 و20 جنيهًا، بينما المصري بين 4 و6 جنيهات، وتراوح سعر حبة البطيخ وزن بين 6 و12 كيلو، بين 16 و30 جنيهًا.

وتراوح سعر العنب البناتي بين 5 و6.5 جنيه، والأحمر بين 5 و6.5 جنيه، والأسود بين 8 و12 جنيهًا، وتراوح سعر المانجو بين 15 و25 جنيهًا، واستقر سعر التين الصحراوي بين 10 و12 جنيهًا.