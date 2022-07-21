أسعار الفاكهة اليوم الخميس 21-7-2022 في الأسواق المصرية

يتابع الكثيرون أسعار الفاكهة اليوم في الأسواق المحلية، والتي استقرت سعرها في المحلات التجارية، بسبب توافر الأصناف وزيادة المعروض أمام المواطنين.

وفي هذا الصدد، يقدم موقع «الوطن» استمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها، أسعار الفاكهة اليوم الخميس 21 يوليو، وفق الجولة الصباحية التي تقوم بها في الأسواق، ووفق المعلن في سوق العبور.

أسعار الفاكهة في الأسواق المحلية

واستقرت أسعار الفاكهة في عدد من سلاسل المحلات الكبرى، حيث وصل سعر الموز المستورد 40 جنيهًا، والتفاح المستورد الأخضر 70 جنيهًا، بينما وصل التفاح الأحمر إلى نحو 30 جنيهًا، وتراوح سعر التفاح البلدي بين 12 و15 جنيهًا.

في حين سجل العنب الأسود 18 جنيهًا، بينما وصل سعر المانجو إلى 30 جنيهًا، وسجل سعر البطيخ الأصفر 15 جنيهًا للكيلو، في حين جاء الكريز بنحو 35 جنيهًا للكيلو، وسجلت سعر حبة جوز الهند نحو 25 جنيهًا، وسعر حبة الأناناس نحو 50 جنيهًا.

سعر الفاكهة اليوم في سوق العبور

وانخفضت أسعار الفاكهة بشكل كبير في سوق العبور، حيث سجل سعر العنب البناتي بين 5 و6.5 جنيه، والأحمر بين 5 و6.5 جنيه، والأسود بين 8 و12 جنيهًا، وتراوح سعر المانجو بين 15 و25 جنيهًا، واستقر سعر التين الصحراوي بين 10 و12 جنيهًا.

وتراوح سعر البرقوق الهوليو بين 18 و22 جنيهًا، والياباني من 10 إلى 17 جنيهًا، والسكري من 9 إلى 12 جنيهًا، والإنجليزي بين 6 و9 جنيهات، ووصل سعر التفاح الأمريكي والإيطالي بين 18 و20 جنيهًا، بينما المصري بين 4 و6 جنيهات، وتراوح سعر حبة البطيخ وزن بين 6 و12 كيلو، بين 16 و30 جنيهًا.